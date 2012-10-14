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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

MCM2150/12

Zengin ve güçlü ses

Taşınabilir müzik çalarınızdaki tüm favori şarkılarınızı USB Direct ve Ses girişi ile dinleyin. Bu Philips Mikro ses sistemi aynı zamanda MP3-CD ve CD-R/RW de çalabilir ve güçlü ve dramatik bas etkisi için Bas Refleks özelliğine sahiptir.

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Sesin tutkusu

Zengin ve güçlü ses

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W maks.

70 W RMS maksimum çıkış gücü

Rahat erişim için motorlu CD yükleyici

Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Teknik Özellikler

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