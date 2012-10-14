2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM2150/12
Zengin ve güçlü ses
Taşınabilir müzik çalarınızdaki tüm favori şarkılarınızı USB Direct ve Ses girişi ile dinleyin. Bu Philips Mikro ses sistemi aynı zamanda MP3-CD ve CD-R/RW de çalabilir ve güçlü ve dramatik bas etkisi için Bas Refleks özelliğine sahiptir.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.
Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
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