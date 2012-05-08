2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM166/12
10 W
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
3.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
hkn20
08/05/2012
Türkiye
10 numara
ürün gerçektençook çook iii kullanım kolaylığı,ses netliği ve tasarım açısından ukemmel bir ürün.almayı düşünenler için tvsiyeederim.TEŞEKKÜR EDERİM.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
apekso
08/05/2012
Türkiye
incredıble
bence süperrrrr bir micro sistem, hi fi sistemlerin yerini alacak kadar iddalı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
galatasaray
08/05/2012
Türkiye
iki kere aldık ikisindede arızalı çıktı idae ettik
her laşışımızda ürün arızalı çıktı .güzel bir ürün değil kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır