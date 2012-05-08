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Üretimden kaldırıldı

Klasik mikro ses sistemi

MCM166/12

3.3
| (3) İncelemeler
Sesin tutkusu
Gerçekten kompakt ve şık Philips klasik mikro müzik ile mükemmel ses deneyiminin keyfini çıkarın. Güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğiyle zenginleştirilmiş ses çıkışıyla en sevdiğiniz MP3-CD müziklerin ve USB Direct oynatma özelliğinin keyfini çıkarın.
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Mükemmel müzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

  • 10 W

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
2

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

10 numara

ürün gerçektençook çook iii kullanım kolaylığı,ses netliği ve tasarım açısından ukemmel bir ürün.almayı düşünenler için tvsiyeederim.TEŞEKKÜR EDERİM.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

incredıble

bence süperrrrr bir micro sistem, hi fi sistemlerin yerini alacak kadar iddalı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

iki kere aldık ikisindede arızalı çıktı idae ettik

her laşışımızda ürün arızalı çıktı .güzel bir ürün değil kesinlikle tavsiye etmiyorum.

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Bu değerlendirme MCM166 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

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