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Telefonun zarafeti
Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonun zarafeti
Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün
Telefonun zarafeti
Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Telefonun zarafeti
Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün
Linea tasarımlı kablosuz telefon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yüksek kontrastlı, siyah üzeri beyaz ters LCD ekran kolayca okunur ve ürünün geneline hakim olan zarif tasarım diline uyum sağlar.
Dikkatlice tasarlanmış kalibrasyonlu tuş takımı, bir numarayı tuşlarken veya telefon defterine bir kişi girerken her tuş vuruşunu net bir şekilde hissetmenizi sağlayarak hassas tuşlama imkanı sunar.
Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.
Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.
Akıllı kablo yönetim sistemi kabloları görüş alanınızdan akıllı şekilde kaldırır. Akıllı şekilde tasarlanan örtülü kablolar ve dahili kablo kılavuzu karmaşıklığın ortadan kalkmasına ve kabloların daha az yer kaplamasına olanak sağlar.
Telefonun dengeli, dik konumda durması için ahizenin üzerine ve baz ünitesine hassas şekilde ayarlanan optimum kuvvetteki mıknatıslar yerleştirilmiştir. Baz ünitesi üzerinde bulunan, zekice tasarlanmış oyuk çekici bir tasarım vurgusu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ahizeyi kolayca almak için kullanıcının elini yönlendirir.
HQ Ses, orijinali kadar canlı ve doğal bir ses kalitesi sağlayan yüksek kalitedeki akustik mühendisliğinin ürünüdür. Yüksek kaliteli bileşenler, hassas akustik tasarım, gelişmiş testler ve yapılan ince ayarlar, üst düzey ses sistemleri ve kulaklıklar alanlarındaki onlarca yıllık deneyimin yansımasıdır.
Kullanılabilirlik
Ses
Görüntü/Ekran
Hafıza Kapasitesi
Güç
Güvenlik
Ağ Özellikleri
SAR Değeri
Çevreci Tasarım
Ambalaj boyutları