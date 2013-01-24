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    Linea tasarımlı kablosuz telefon

    M3301W/38
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Telefonun zarafeti Telefonun zarafeti Telefonun zarafeti
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      Linea tasarımlı kablosuz telefon

      M3301W/38
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Telefonun zarafeti

      Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Linea tasarımlı kablosuz telefon

      Telefonun zarafeti

      Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün

      Telefonun zarafeti

      Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Linea tasarımlı kablosuz telefon

      Telefonun zarafeti

      Sadelik ve zarafet odaklı tasarlanan Philips LINEA, modern evlerde harika durur. Geliştirilmesi ve üretilmesinde gösterilen hassasiyet zamana meydan okuyan mimari siluetine yansıyan LINEA, gören herkesin sahip olmak isteyeceği bir sanat eseridir. Tüm faydaları görün

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        Linea tasarımlı kablosuz telefon

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        Telefonun zarafeti

        • 1,6 inç ekran/beyaz arka ışık
        • Ahize hoparlörü
        Yüksek kontrastlı 4,1 cm (1,6 inç) 2 satırlı ters ekran

        Yüksek kontrastlı 4,1 cm (1,6 inç) 2 satırlı ters ekran

        Yüksek kontrastlı, siyah üzeri beyaz ters LCD ekran kolayca okunur ve ürünün geneline hakim olan zarif tasarım diline uyum sağlar.

        Hassas tuşlama için kalibrasyonlu tuşlar

        Hassas tuşlama için kalibrasyonlu tuşlar

        Dikkatlice tasarlanmış kalibrasyonlu tuş takımı, bir numarayı tuşlarken veya telefon defterine bir kişi girerken her tuş vuruşunu net bir şekilde hissetmenizi sağlayarak hassas tuşlama imkanı sunar.

        ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

        ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

        Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

        Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

        Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

        Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

        Akıllı kablo yönetimi, görsel çekiciliği her açıdan korur

        Akıllı kablo yönetimi, görsel çekiciliği her açıdan korur

        Akıllı kablo yönetim sistemi kabloları görüş alanınızdan akıllı şekilde kaldırır. Akıllı şekilde tasarlanan örtülü kablolar ve dahili kablo kılavuzu karmaşıklığın ortadan kalkmasına ve kabloların daha az yer kaplamasına olanak sağlar.

        Mükemmel şekilde ayarlanmış manyetik kuvvet güvenli bağlantı sağlar

        Mükemmel şekilde ayarlanmış manyetik kuvvet güvenli bağlantı sağlar

        Telefonun dengeli, dik konumda durması için ahizenin üzerine ve baz ünitesine hassas şekilde ayarlanan optimum kuvvetteki mıknatıslar yerleştirilmiştir. Baz ünitesi üzerinde bulunan, zekice tasarlanmış oyuk çekici bir tasarım vurgusu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ahizeyi kolayca almak için kullanıcının elini yönlendirir.

        Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

        Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

        HQ Ses, orijinali kadar canlı ve doğal bir ses kalitesi sağlayan yüksek kalitedeki akustik mühendisliğinin ürünüdür. Yüksek kaliteli bileşenler, hassas akustik tasarım, gelişmiş testler ve yapılan ince ayarlar, üst düzey ses sistemleri ve kulaklıklar alanlarındaki onlarca yıllık deneyimin yansımasıdır.

        Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil

        Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Ahizede menü yapısı
          Liste Menüsü
          Hoparlör - eller serbest konuşun
          Evet
          Sinyal gücü göstergesi
          3 çubuklu gösterge
          Şarj seviye göstergesi
          3 çubuklu pil simgesi
          Dahili görüşme - birden çok ahize
          Evet
          Tarih / Saat gösterimi
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Programlanabilir kısa yol tuşları
          Tuş 1 ve 2
          Çağrı Yönetimi
          • Bekleyen Arama*
          • Arayan Numarayı Gösterme*
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Cevapsız Aramalar
          • Gelen Aramalar
          Tuş takımı kilidi
          Evet
          Tuş sesi açma/kapama
          Evet
          Otomatik kapatma
          Evet
          Birden çok baz ünitesi olanağı
          1
          Birden çok ahize seçeneği
          4'e kadar
          Arka ışıklı tuş takımı
          Beyaz
          16 saate kadar konuşma süresi
          Evet
          180 saate kadar bekleme süresi
          Evet
          Şarj süresi: 8 saat
          Evet
          Hat kablosu uzunluğu
          1,8 m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8 m
          Aralık
          Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

        • Ses

          Ahize üzerinde zil sesleri
          10 polifonik
          HQ Ses
          Evet

        • Görüntü/Ekran

          Ekran boyutu
          4,1 cm / 1,6''
          Ekran tipi
          1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + sabit simgeler
          Arka ışık: Evet
          Evet
          Renkli arka ışık
          Beyaz

        • Hafıza Kapasitesi

          Telefon Defteri
          50 isim ve numara
          Tekrar Arama Listesi Kapasitesi
          10 giriş
          Arama kaydı
          20 giriş
          Baz ünitesinde telefon defteri saklama
          Evet

        • Güç

          Pil kapasitesi
          550 mAh
          Pil tipi
          2xAAA NiMH Şarj edilebilir
          Şebeke elektriği
          AC 100-240V ~50/60Hz
          Güç Tüketimi
          < 0,7 W

        • Güvenlik

          İletim şifreleme: Evet
          Evet

        • Ağ Özellikleri

          Uyumlu
          GAP

        • SAR Değeri

          Philips ahizeleri
          < 0,1 W/kg

        • Çevreci Tasarım

          Eco+
          Evet

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          12  cm
          Genişlik
          22,5  cm
          Derinlik
          10  cm
          Brüt ağırlık
          0,551  kg
          Net ağırlık
          0,374  kg
          Dara ağırlığı
          0,177  kg
          EAN
          48 95185 60106 9

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