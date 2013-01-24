Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.