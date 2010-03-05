DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.