2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HTS3520/12
Sesin tutkusu
Sinemanın gücünü evinize getirin! Bas borularına sahip güçlü hoparlörler ve yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p geliştirme ile evde eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın
HDMI 1080p
Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.
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