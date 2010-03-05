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Üretimden kaldırıldı

5.1 Ev sineması

HTS3520/12

Sesin tutkusu

Sinemanın gücünü evinize getirin! Bas borularına sahip güçlü hoparlörler ve yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p geliştirme ile evde eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın

Tüm avantajları görüntüleyin

Derin baslarla güçlü sinema benzeri ses

Sesin tutkusu

  • HDMI 1080p

Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler

Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler

DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları