2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
filore1
18/12/2013
Türkiye
çok kullanışlı
eşimin kişisel bakımını kolaylaştıran bu ürün her evde her bey de olamsı gerek diye düşünüyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır
hikaraman
16/12/2013
Türkiye
altı yıl önce aldım hala kullanıyorum
bu ürün değil ama plıhıshave cool skin sarjlı su geçirmez kullanı yorum harika bi ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır
gulsen
09/12/2013
Türkiye
Süper Bir ürün
Eşim için aldığım bu harika ürün onun kurtatıcı bir ürün işi gereği hergün traş oluyor dolayısıyle de tahriş oluyor yüzü bu harika ürü sayesinde rahatça öpebiliyorum onu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver için yapılmıştır