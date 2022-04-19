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HP8333/00 Care SilkySmooth
Üretimden kaldırıldı
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HP8333/00
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (6)
Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips saç düzleştiricimin cızırtı sesi çıkarması normal mi?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor
Philips Düzleştiricim saçımı düzleştirmiyor
Philips Saç Şekillendiricim kendiliğinden kapanıyor
Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor