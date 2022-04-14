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HP8316/00 KeraShine straightener
Üretimden kaldırıldı
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HP8316/00
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Tümü (5)
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips saç düzleştiricimin cızırtı sesi çıkarması normal mi?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor