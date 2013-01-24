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    Düzleştirici

    HP8309/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı kolayca düzleştirin Saçınızı kolayca düzleştirin Saçınızı kolayca düzleştirin
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      Düzleştirici

      HP8309/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı kolayca düzleştirin

      Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Düzleştirici

      Saçınızı kolayca düzleştirin

      Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün

      Saçınızı kolayca düzleştirin

      Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Düzleştirici

      Saçınızı kolayca düzleştirin

      Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün

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        Düzleştirici

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        Saçınızı kolayca düzleştirin

        SalonStraight Essential

        • SalonStraight
        • Özel
        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Profesyonel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Isınma süresi
          60 sn
          Gerilim
          110-240  V

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

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