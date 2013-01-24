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Saçınızı kolayca düzleştirin
Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kolayca düzleştirin
Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün
Saçınızı kolayca düzleştirin
Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kolayca düzleştirin
Düzleştiriciyi kullanarak saçınızı kolayca düzleştirin ve şekillendirin Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis