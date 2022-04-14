ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Hairclipper series 5000 Saç kesme makinesi

Üretimden kaldırıldı

Destek

Hairclipper series 5000Saç kesme makinesi

HC5440/80

Hairclipper series 5000 Saç kesme makinesi

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Ürününüzü kaydettirin

Uzatılmış garantinizi alın

Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 15.2 MB
  • 14 April 2022

AB Uygunluk Beyanı - English (US)

  • PDF dosya, 1.3 MB
  • 19 April 2022

Sıkça Sorulan Sorular

Sorun giderme