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Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 3000 HC3100/13 Home clipper

HC3100/13

3
| (2) İncelemeler
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Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

04/04/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Mükemmel ürün.koronadan dolayı berberlet kapandığından oğluma ve benim çok işime yaradı.teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır

16/11/2019

Türkiye

Türkiye

Türkçe Kullanım Kılavuzu Yok

Ürünü içinden Türkçe kullanım kılavuzu çıkmadığı için kullanamadım. Aldığıma çok pişmanım.

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır

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