2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HC3100/13
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
Eftio
04/04/2020
Türkiye
Mükemmel
Mükemmel ürün.koronadan dolayı berberlet kapandığından oğluma ve benim çok işime yaradı.teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır
madur35
16/11/2019
Türkiye
Türkçe Kullanım Kılavuzu Yok
Ürünü içinden Türkçe kullanım kılavuzu çıkmadığı için kullanamadım. Aldığıma çok pişmanım.
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3100/15 Home clipper için yapılmıştır