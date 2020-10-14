2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
GC8735/80
Maksimum 6,5 bar pompa basıncı
420 g'a kadar şok buhar
1,8 L su haznesi kapasitesi
Çıkarılabilir su hazneli
Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.
Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.
OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.
Ödüller
3.4
5 üzerinden
43
İncelemeler
antartika
14/10/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
şahane
çok memnunuz sessiz ve rahat işimizi görüyor. tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8750/60 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8750/60 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Ebrmehmet
06/04/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Doğrulanmış alıcı
Muhteşem ürün
[Employee of philipsglobal] İlk başta internet üzerinden aldığım için korkmuştum ama geldiğinde ve çalıştırdığımda o korkum gitti çeyizim için aldım bir dokunuşta dümdüz yapıyor tavsiye ederim
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Mkmr
26/05/2018
Türkiye
Harika...
Geçen hafta aldım. Bugün kullandım. Kullanma kılavuzu okunursa gayet güzel sonuç alınıyor. Her kullanımda ütüyü yerine koymadan iyi masası bezini yakma derdi yok. Bence süper bir tasarım ve kullanım kolaylığı. İyi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Teşekkürler Philips..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
IEC 603311'e göre turbo moduna kıyasla eco modunda %40'a varan enerji tasarrufu