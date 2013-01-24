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Ultra hızlı ütüleme
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı ütüleme
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Ultra hızlı ütüleme
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı ütüleme
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.
Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Güçlü buhar, gürültülü ütüleme işlemi demek değildir. Ailenizle birlikteyken, TV izlerken veya müzik dinlerken buhar sesinden rahatsız olmadan ütü yapmanın keyfini çıkarın. Buhar kazanlı ütünüz, tabanda titreşim sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.
Ergonomik şekilli SoftGrip tutma yeri, kazanlı ütünüzün kullanımını çok daha rahat hale getirir. Tutma yerinin üst kısmı süper yumuşak malzeme ve kavrama deneyimini kolaylaştıran benzersiz desen ile kaplanmıştır. Bu özellikler sayesinde ütünüzü tutmak, ütüleme işlemi sırasında çok daha kullanışlı olur.
OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.
Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmaksızın doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO ve Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilip onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt etmelerine yardımcı olur. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek ütü markasıdır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.
Dayanıklı ve yapışmaz SteamGlide Plus taban, seramik kaplamaya sahiptir. Üstün kayma performansı için entegre titanyum oksit katmanı bulunur.
Çığır açan ProVelocity teknolojisi sayesinde geleneksel modellere kıyasla çok daha hafif olan, güçlü bir buhar kazanlı ütü üretebildik. Bu özelliği sayesinde ütünüzü ütü masası üzerine daha sabit yerleştirebilir ve çok daha kolay taşıyabilirsiniz.
Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.
Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Saklama
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu