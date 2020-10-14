Benim için bu ütüdeki en önemli özellik ütüleyeceğim zamanı yarıya düşürmesi ve buhar gücünün yüksek olması diyebilirim. Önceden ütüleyeceğim kıyafetleri kumaşlarına göre önceden gruplandırır, ütüyü her kumaş için farklı ısıya ayarlamak zorunda kalıyordum. Bu ütüyle çok çeşitli kumaşları ısı ayarı değiştirmeden rahatlıkla ütülüyorum. Hiçbir şekilde kumaşlara zarar vermediği için ütü tabanını ütü masasına rahatlıkla bırakabiliyorum, her defasında kaldırıp indirmek zorunda kalmıyorum. Çıkarılabilir su haznesi sayesinde su ilave etmek istediğimde sadece hazneyi götürüyorum ve bu da işimi kolaylaştırıyor. Sahip olduğu entegre kireç sökme sistemi sayesinde ütüm kireçlendiğinde uyarı lambası yanıyor ve bir iki dakika içinde temizleyip kullanmaya devam ediyorum. Ütümü birkaç dakika hareketsiz bıraktığımda kendi kendini kapatıyor, bu da ütüyü fişte unutup telaşlanmayı ortadan kaldırıyor. Buhar gücü ise mükemmel.Teşekkürler Philips.