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  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme
  • Ultra hızlı ütüleme

Üretimden kaldırıldı

PerfectCare PerformerBuhar kazanlı ütü

GC8735/80

3.4
| (43) İncelemeler

1 ödül

Ultra hızlı ütüleme
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

kesintisiz güçlü buhar

Ultra hızlı ütüleme

  • Maksimum 6,5 bar pompa basıncı

  • 420 g'a kadar şok buhar

  • 1,8 L su haznesi kapasitesi

  • Çıkarılabilir su hazneli

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.

Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.

Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Yorumlar

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3.4

5 üzerinden

43

İncelemeler

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

şahane

çok memnunuz sessiz ve rahat işimizi görüyor. tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8750/60 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8750/60 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

06/04/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Muhteşem ürün

[Employee of philipsglobal] İlk başta internet üzerinden aldığım için korkmuştum ama geldiğinde ve çalıştırdığımda o korkum gitti çeyizim için aldım bir dokunuşta dümdüz yapıyor tavsiye ederim

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

26/05/2018

Türkiye

Türkiye

Harika...

Geçen hafta aldım. Bugün kullandım. Kullanma kılavuzu okunursa gayet güzel sonuç alınıyor. Her kullanımda ütüyü yerine koymadan iyi masası bezini yakma derdi yok. Bence süper bir tasarım ve kullanım kolaylığı. İyi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Teşekkürler Philips..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Performer GC8735/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. IEC 603311'e göre turbo moduna kıyasla eco modunda %40'a varan enerji tasarrufu