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PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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PerfectCare PerformerBuhar kazanlı ütü

GC8735/80

PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF dosya, 128 kB
  • 13 March 2026

UKCA GC87xx Sunrise - English (US)

  • PDF dosya, 470.4 kB
  • 13 March 2026

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