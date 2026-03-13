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PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü
Üretimden kaldırıldı
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GC8735/80
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Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)
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Tümü (4)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanını nasıl temizlerim?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün su haznesini nasıl temizleyebilirim?
500 SerisiTüy Toplama Makinesi
Philips Buharlı Ütümün tabanından su sızıyor
Ütü masam ıslak ve yerde su var
Philips Buhar Kazanlı Ütümün mavi ışığı yanıp sönüyor
Philips Buharlı Ütüm artık ısınmıyor
Philips Buharlı Ütümdeki buhar püskürtme işlevi çalışmıyor