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Üretimden kaldırıldı

3300 seriesBuharlı ütü

GC3340/02

1 ödül

Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!
Tüm avantajları görüntüleyin

3 kat daha kolay

Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

  • 3 m kablo

Damlama önleyici sistem, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

Damlama önleyici sistem, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

Philips buharlı ütünüzün Damlama Önleyici sistem sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

Çift Etkili Kireç Önleme Sistemi, kireç oluşumunu önler

Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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