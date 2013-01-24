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Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor! Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.
Philips buharlı ütünüzün Çift Etkili Kireç Önleme sistemi kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tabletler ve kullanımı kolay kireç temizleme fonksiyonunu kullanır.
Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Philips ütünüzün ekstra uzun 3 m kordonu ile ütü masanızın uçlarına ve daha uzağa ulaşabilirsiniz!
Philips ütünün ekstra belirgin göstergesi, su seviyesini kolayca görülebilir hale getirir, böylece her zaman yeterli su kalıp kalmadığını bir bakışta görürsünüz.
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kayar
Kolay kullanım