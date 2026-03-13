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3300 series Buharlı ütü
Üretimden kaldırıldı
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GC3340/02
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User Manual Philips 3300 series Steam iron
Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!
Tümü (3)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buharlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips Buharlı/Kuru Ütümün tabanını nasıl temizleyebilirim?
500 SerisiTüy Toplama Makinesi
Philips Buharlı Ütümün tabanından su sızıyor
Philips Buharlı Ütüm artık ısınmıyor
Philips Buhar Kazanlı Ütüm kırışıklıkları gidermiyor
Philips ütüm dikey konumdayken cızırtı sesi çıkarıyor
Philips Buharlı Ütüm buhar üretmiyor
Philips Buhar Kazanlı Ütümün Kireç Temizleme ışığı sürekli yanıp sönüyor