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3300 series Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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3300 seriesBuharlı ütü

GC3340/02

3300 series Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF dosya, 889.2 kB
  • 13 March 2026

Bu Philips buharlı ütü; geniş su kapağı, ekstra uzun kablosu ve su seviye göstergesiyle ekstra rahatlık sağlamakla kalmıyor, yeni SteamGlide tabanıyla ütülemeyi daha kolay hale getiriyor!

  • PDF dosya
  • 29 March 2026

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