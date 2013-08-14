2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor.
iPod/iPhone/iPad için
Bu yumuşak dome tweeter'a sahip iki yönlü yüksek çözünürlüklü ses veren bir hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların başında dome tweeter'ların geliştirmesine öncülük etmiş ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan bir çözüm olmuştur. Yumuşak dome tweeter'lar sert sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.
Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.
Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, iPhone veya iPad'inizin analog çıkışını kullanır ve ardından sesi dijitale dönüştürür.Bu durum gürültünün artmasına ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital çıkışını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
spidermania
14/08/2013
Türkiye
Ds 9
Ürün çok iyi ses veriyor. Herkese tavsiye ederim.fiyat ve performans açısından çok memnun kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır
Bulent27
23/10/2012
Türkiye
Uzaktan kumanda
Urunun uzaktan kumandası ile İPad in sadece sesini açıp kapatablilyorum diğer özelliklerini kullanamıyorum cihazın kitapçığında da herhangi bir açıklama bulunmuyor bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır