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Üretimden kaldırıldı

Philips FidelioPrimo docking hoparlör

DS9/10

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu docking hoparlörle

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

  • iPod/iPhone/iPad için

Ayrıntılı ve doğal ses için yumuşak dome tweeter

Bu yumuşak dome tweeter'a sahip iki yönlü yüksek çözünürlüklü ses veren bir hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların başında dome tweeter'ların geliştirmesine öncülük etmiş ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan bir çözüm olmuştur. Yumuşak dome tweeter'lar sert sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.

Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal işleme

Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal işleme

Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, iPhone veya iPad'inizin analog çıkışını kullanır ve ardından sesi dijitale dönüştürür.Bu durum gürültünün artmasına ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital çıkışını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

14/08/2013

Türkiye

Türkiye

Ds 9

Ürün çok iyi ses veriyor. Herkese tavsiye ederim.fiyat ve performans açısından çok memnun kaldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır

23/10/2012

Türkiye

Türkiye

Uzaktan kumanda

Urunun uzaktan kumandası ile İPad in sadece sesini açıp kapatablilyorum diğer özelliklerini kullanamıyorum cihazın kitapçığında da herhangi bir açıklama bulunmuyor bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS9 Primo docking hoparlör için yapılmıştır

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