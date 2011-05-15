Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kontrol
- 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- AC Güç Kablosu
- Garanti belgesi
- Dünya Çapında Garanti belgesi
- Hızlı kurulum kılavuzu
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Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün
Primo docking hoparlör
Toplam:
Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.
Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, iPhone veya iPad'inizin analog çıkışını kullanır ve ardından sesi dijitale dönüştürür.Bu durum gürültünün artmasına ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital çıkışını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.
Philips'in sahip olduğu FullSound teknolojisi müzik işlemeyi aslına uygun şekilde zenginleştirmek için son nesil Dijital Sinyal İşleme sistemini kullanır. Müzik içeriği dinamik olarak analiz edilir ve size mükemmel ayrıntı ve sıcaklığa sahip müzik sunacak şekilde optimize edilir.
Bas refleks akustik yük derin bası kompakt muhafazalarda yeniden üretmek için hoparlör kutusunun akustik sesine göre ayarlanan bas borusunu kullanır. Dikkatli şekilde tasarlanan profil bas borusu hava akışına yardımcı olur düşük ses düzeylerinde bile derin ve etkili bas sağlamanın yanı sıra bozulmaya sebep olabilen hava türbülansını azaltır.
Şimdi müziği istediğiniz şekilde dinleyin. SoundStudio, müziğinizin kontrolünü gerçek anlamda parmak uçlarınıza getirir. Uygulama sezgisel ve basit kontrolleriyle sesin tüm unsurlarını sadece iPhone'unuzu kullanarak değiştirebilmenize olanak sağlar. Şimdi müzik deneyimini tam istediğiniz gibi yaşayabilir ve en sevdiğiniz şarkılardan daha fazla keyif alabilirsiniz. SoundStudio ayrıca müzik deneyiminizi daha da genişletecek şekilde dünyanın dört bir yanındaki binlerce Internet radyo istasyonunu dinleyebilmenize olanak sağlar.
AUX girişi bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Hoparlörün sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan AUX girişi bağlantısı son derece kullanışlıdır.
Bu yumuşak dome tweeter'a sahip iki yönlü yüksek çözünürlüklü ses veren bir hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların başında dome tweeter'ların geliştirmesine öncülük etmiş ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan bir çözüm olmuştur. Yumuşak dome tweeter'lar sert sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.
Bu Philips hoparlör 50 W RMS toplam çıkış gücüne sahiptir. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Uyumluluk
iPod/iPhone/iPad Uygulaması
Hoparlörler
Aksesuarlar
Bağlantı
Boyutlar
Güç