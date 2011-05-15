  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Fidelio

    Primo docking hoparlör

    DS9/10
    Fidelio
    Genel Derecelendirme / 5
    Fidelio
    • Gerçek duyarlılığı deneyimleyin Gerçek duyarlılığı deneyimleyin Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
      -{discount-value}

      Philips Fidelio Primo docking hoparlör

      DS9/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 699,90 TL

      Philips Fidelio Primo docking hoparlör

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 699,90 TL

      Philips Fidelio Primo docking hoparlör

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Bağlantı istasyonu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Primo docking hoparlör

        Primo docking hoparlör

        Toplam:

        Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

        bu docking hoparlörle

        • iPod/iPhone/iPad için
        Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

        Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

        Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

        Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal işleme

        Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal işleme

        Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, iPhone veya iPad'inizin analog çıkışını kullanır ve ardından sesi dijitale dönüştürür.Bu durum gürültünün artmasına ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital çıkışını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.

        FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliştirir

        FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliştirir

        Philips'in sahip olduğu FullSound teknolojisi müzik işlemeyi aslına uygun şekilde zenginleştirmek için son nesil Dijital Sinyal İşleme sistemini kullanır. Müzik içeriği dinamik olarak analiz edilir ve size mükemmel ayrıntı ve sıcaklığa sahip müzik sunacak şekilde optimize edilir.

        Derin bas sesler için bas refleks tasarım

        Derin bas sesler için bas refleks tasarım

        Bas refleks akustik yük derin bası kompakt muhafazalarda yeniden üretmek için hoparlör kutusunun akustik sesine göre ayarlanan bas borusunu kullanır. Dikkatli şekilde tasarlanan profil bas borusu hava akışına yardımcı olur düşük ses düzeylerinde bile derin ve etkili bas sağlamanın yanı sıra bozulmaya sebep olabilen hava türbülansını azaltır.

        Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması

        Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması

        Şimdi müziği istediğiniz şekilde dinleyin. SoundStudio, müziğinizin kontrolünü gerçek anlamda parmak uçlarınıza getirir. Uygulama sezgisel ve basit kontrolleriyle sesin tüm unsurlarını sadece iPhone'unuzu kullanarak değiştirebilmenize olanak sağlar. Şimdi müzik deneyimini tam istediğiniz gibi yaşayabilir ve en sevdiğiniz şarkılardan daha fazla keyif alabilirsiniz. SoundStudio ayrıca müzik deneyiminizi daha da genişletecek şekilde dünyanın dört bir yanındaki binlerce Internet radyo istasyonunu dinleyebilmenize olanak sağlar.

        Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

        Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

        AUX girişi bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Hoparlörün sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan AUX girişi bağlantısı son derece kullanışlıdır.

        Ayrıntılı ve doğal ses için yumuşak dome tweeter

        Bu yumuşak dome tweeter'a sahip iki yönlü yüksek çözünürlüklü ses veren bir hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların başında dome tweeter'ların geliştirmesine öncülük etmiş ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan bir çözüm olmuştur. Yumuşak dome tweeter'lar sert sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.

        50 W RMS toplam çıkış gücü

        Bu Philips hoparlör 50 W RMS toplam çıkış gücüne sahiptir. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          tüm iPod, iPhone ve iPad

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uygulama adı
          • SoundStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          • 20 mm / 2 x 3/4 inç tweeter
          • 8cm / 2 x 3 inç midwoofer
          Çıkış gücü (RMS)
          50 W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          • AC Güç Kablosu
          • Garanti belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          511 x 205 x 178  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          566 x 260 x 244 mm
          Ürün ağırlığı
          5,5  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          7,2  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • AC Güç Kablosu
        • Garanti belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.