Evinize yakışan ses
Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün
Bluetooth® özellikli docking hoparlör
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Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Bu Philips hoparlörün akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
iPod, iPhone ya da iPad'inizi bağladığınızda bağlantı istasyonu mükemmel görünür. Cihazı çıkardığınızda şık görünümünden hiçbir şey kaybetmez. Diğer bağlantı istasyonlarının aksine, bu Fidelio bağlantı istasyonu bir cihaz bağlı olsa da olmasa da muhteşem görünmek için tasarlanmıştır. Bu göz alıcı bağlantı istasyonuyla rafınıza ya da masaüstünüze şıklık katın.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod, iPhone veya iPad cihazınız şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.
Oyun deneyimi, mükemmel ses efektleri yoksa asla tam olarak yaşanmış sayılmaz. Sesin son derece güçlü gelmesini sağlayan Philips docking hoparlörü sayesinde artık akıllı telefon ya da herhangi bir taşınabilir cihazdaki oyunlarınız daha da heyecan verici olabilir. Tüm sesleri yüksek ve net bir şekilde duyun ve oyun deneyiminize renk katın. Üstelik bunu Bluetooth ile son derece kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Sadece taşınabilir cihazınızla docking hoparlörünüz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurun ve oyunun keyfini çıkarın.
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