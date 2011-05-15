Bluetooth ile mükemmel oyun ses efektleri

Oyun deneyimi, mükemmel ses efektleri yoksa asla tam olarak yaşanmış sayılmaz. Sesin son derece güçlü gelmesini sağlayan Philips docking hoparlörü sayesinde artık akıllı telefon ya da herhangi bir taşınabilir cihazdaki oyunlarınız daha da heyecan verici olabilir. Tüm sesleri yüksek ve net bir şekilde duyun ve oyun deneyiminize renk katın. Üstelik bunu Bluetooth ile son derece kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Sadece taşınabilir cihazınızla docking hoparlörünüz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurun ve oyunun keyfini çıkarın.