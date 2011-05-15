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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    DS3500/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      Bluetooth

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      DS3500/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Evinize yakışan ses

      Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Evinize yakışan ses

      Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Toplam:

        Evinize yakışan ses

        Ses tutkusu

        • iPod/iPhone/iPad için
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Tüm iPod/iPhone/iPad ürünleri dock'a bağlanabilir, kılıfında olsa bile

        Tüm iPod/iPhone/iPad ürünleri dock'a bağlanabilir, kılıfında olsa bile

        Bu Philips hoparlörün akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        iPod/iPhone/iPad için uygun tasarım

        iPod, iPhone ya da iPad'inizi bağladığınızda bağlantı istasyonu mükemmel görünür. Cihazı çıkardığınızda şık görünümünden hiçbir şey kaybetmez. Diğer bağlantı istasyonlarının aksine, bu Fidelio bağlantı istasyonu bir cihaz bağlı olsa da olmasa da muhteşem görünmek için tasarlanmıştır. Bu göz alıcı bağlantı istasyonuyla rafınıza ya da masaüstünüze şıklık katın.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        USB üzerinden iPod/iPhone/iPad cihazınızla PC senkronizasyonu

        Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod, iPhone veya iPad cihazınız şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

        Bluetooth ile mükemmel oyun ses efektleri

        Oyun deneyimi, mükemmel ses efektleri yoksa asla tam olarak yaşanmış sayılmaz. Sesin son derece güçlü gelmesini sağlayan Philips docking hoparlörü sayesinde artık akıllı telefon ya da herhangi bir taşınabilir cihazdaki oyunlarınız daha da heyecan verici olabilir. Tüm sesleri yüksek ve net bir şekilde duyun ve oyun deneyiminize renk katın. Üstelik bunu Bluetooth ile son derece kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Sadece taşınabilir cihazınızla docking hoparlörünüz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurun ve oyunun keyfini çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPad

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio
          Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Evet
          Uyumluluk
          iPhone OS 3.0
          Oynatma/Çalma
          • Albüm/parça gezinme
          • Oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          iPhone Şarj Etme

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        • Bağlantı

          PC Bağlantısı
          USB 2.0
          Aux girişi
          Evet

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 100-240 VAC, 50/60 Hz
          • Pil
          Pil tipi
          AA / LR6 Alkalin
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          8  sa

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          272 x 131 x 85 mm
          Ana ambalaj boyutları
          (GxYxD): 300 x 173 x 135 mm

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          3,5 mm AUX girişi
          USB kablosu
          Beyaz

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