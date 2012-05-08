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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® özellikli docking hoparlör

DS3500/12

4.1

| (7) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Evinize yakışan ses

Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Evinize yakışan ses

  • iPod/iPhone/iPad için

  • Pille/AC gücüyle çalışan

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

7

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Kullanımı kolay ve en önemlisi mükemmel bir sesi var tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Philips Docking Hoparlör DS3500

Harika bir ürün severek kullanıyorum.Dostlarıma da önerdim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Bluetooth biraz daha geliştirilmeli

Ses kalitesi mükemmel, apple ürünleriyle olan uyumu da oldukça iyi. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda bluetooth bağlantısı kullanımı biraz zorlayıcı. Zaman zaman bluetooth bağlantısıyla müzik dinlenirken seste distorsiyonlar meydana gelmekte.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

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