2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Evinize yakışan ses
Bluetooth akışı ile kablolardan kurtulun ve bu Philips DS3500/12 docking hoparlörle müzik, oyun ve video deneyiminden daha fazla faydalanın. iPod/iPhone/iPad cihazınızı USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayın. Güç için fişe takın veya pil kullanın.
iPod/iPhone/iPad için
Pille/AC gücüyle çalışan
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
4.1
5 üzerinden
7
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
nebiunsal
08/05/2012
Türkiye
Mükemmel
Kullanımı kolay ve en önemlisi mükemmel bir sesi var tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Adanali01
08/05/2012
Türkiye
Philips Docking Hoparlör DS3500
Harika bir ürün severek kullanıyorum.Dostlarıma da önerdim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
jimi
08/05/2012
Türkiye
Bluetooth biraz daha geliştirilmeli
Ses kalitesi mükemmel, apple ürünleriyle olan uyumu da oldukça iyi. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda bluetooth bağlantısı kullanımı biraz zorlayıcı. Zaman zaman bluetooth bağlantısıyla müzik dinlenirken seste distorsiyonlar meydana gelmekte.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3500 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır