Gerçekten verilen ücreti hak eden bir ürün, ses kalitesi muhteşem ayrıca ses girişi ve 2.cil usb desteği kesinlikle çok iyi düşünülmüş. store dan yüklediğim aplikasyonu da gerçekten işlevsel, 2 orijinal kablo fiyatına olması da çok iyi. Şu anda sadece Firmware sorunu yaşıyor ancak çokta önemli değil, o da aşılacaktır.