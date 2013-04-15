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    docking hoparlörü

    DS3400/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      docking hoparlörü

      DS3400/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Evinize yakışan ses

        • ve Lightning konektörü
        • iPod/iPhone için
        • 10 W, Pil veya AC ile çalışma
        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Odayı dolduran dinamik ses

        Gelişmiş dijital ses işleme algoritması, iki aktif hoparlör sürücüsü ve bas portu sayesinde bu docking hoparlörü odanızı net, doğal ses ve derin, güçlü basla doldurur.

        iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

        Yerleştirin, çalın, senkronize edin ve şarj edin! iPod veya iPhone'unuz şarj olurken favori müziklerinizi dinleyin. Ayrıca hoparlörü USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPhone 5

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          • ClockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Saat
          analog ekran, dijital ekran, dijital ekran ve slayt gösterili arka plan

        • Ses

          Çıkış gücü
          10 W RMS
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Bağlantı

          PC Bağlantısı
          USB 2.0
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          274 x 143 x 136  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          350 x 140 x 186 mm
          Ürün ağırlığı
          1  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,55  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Pil tipi
          AA boyutu (LR6)
          Pil sayısı
          4
          Pil ömrü
          8  sa

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