Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Gelişmiş dijital ses işleme algoritması, iki aktif hoparlör sürücüsü ve bas portu sayesinde bu docking hoparlörü odanızı net, doğal ses ve derin, güçlü basla doldurur.
Yerleştirin, çalın, senkronize edin ve şarj edin! iPod veya iPhone'unuz şarj olurken favori müziklerinizi dinleyin. Ayrıca hoparlörü USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
iPod/iPhone Uygulaması
Ses
Bağlantı
Boyutlar
Güç