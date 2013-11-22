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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS3400/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Evinize yakışan ses

Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün.

Tüm avantajları görüntüleyin

Evinize yakışan ses

  • ve Lightning konektörü

  • iPod/iPhone için

  • 10 W, Pil veya AC ile çalışma

iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

Yerleştirin, çalın, senkronize edin ve şarj edin! iPod veya iPhone'unuz şarj olurken favori müziklerinizi dinleyin. Ayrıca hoparlörü USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Teknik Özellikler

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Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

22/11/2013

Türkiye

Türkiye

Güzel ve Fiyatını Hak Eden Bir Ürün

Gerçekten verilen ücreti hak eden bir ürün, ses kalitesi muhteşem ayrıca ses girişi ve 2.cil usb desteği kesinlikle çok iyi düşünülmüş. store dan yüklediğim aplikasyonu da gerçekten işlevsel, 2 orijinal kablo fiyatına olması da çok iyi. Şu anda sadece Firmware sorunu yaşıyor ancak çokta önemli değil, o da aşılacaktır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3400 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3400 docking hoparlörü için yapılmıştır

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