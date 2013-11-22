2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle uyumlu olan DS3400 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuz şarj olurken kristal netliğinde sesle müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC adaptörü veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün.
ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
10 W, Pil veya AC ile çalışma
Yerleştirin, çalın, senkronize edin ve şarj edin! iPod veya iPhone'unuz şarj olurken favori müziklerinizi dinleyin. Ayrıca hoparlörü USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ycanoz
22/11/2013
Türkiye
Güzel ve Fiyatını Hak Eden Bir Ürün
Gerçekten verilen ücreti hak eden bir ürün, ses kalitesi muhteşem ayrıca ses girişi ve 2.cil usb desteği kesinlikle çok iyi düşünülmüş. store dan yüklediğim aplikasyonu da gerçekten işlevsel, 2 orijinal kablo fiyatına olması da çok iyi. Şu anda sadece Firmware sorunu yaşıyor ancak çokta önemli değil, o da aşılacaktır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3400 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3400 docking hoparlörü için yapılmıştır