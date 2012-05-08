Performansı çok iyi seviyede ve şık bir tasarımı olan ürünün kullanımı daha kolay olabilirdi. Cihazın doka zor yerleştirilmesi eğer cihazı çocuğunuz için alıyorsanız problem yaratabilir. Uzaktan kumandası olmaması da cihaz için olumsuz bir unsur ama genel olarak performansı bu açıklarını göz ardı etmenizi sağlıyor.