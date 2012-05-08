2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS3020/12
Dünyanıza tarz ve müzik katın
Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın.
iPod/iPhone için
Pille/AC gücüyle çalışan
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Baric
08/05/2012
Türkiye
Çok iyi performans
Performansı çok iyi seviyede ve şık bir tasarımı olan ürünün kullanımı daha kolay olabilirdi. Cihazın doka zor yerleştirilmesi eğer cihazı çocuğunuz için alıyorsanız problem yaratabilir. Uzaktan kumandası olmaması da cihaz için olumsuz bir unsur ama genel olarak performansı bu açıklarını göz ardı etmenizi sağlıyor.
Bu değerlendirme DS3020 docking hoparlörü için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS3020 docking hoparlörü için yapılmıştır