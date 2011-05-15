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    docking hoparlörü

    DS3020/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dünyanıza tarz ve müzik katın Dünyanıza tarz ve müzik katın Dünyanıza tarz ve müzik katın
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      docking hoparlörü

      DS3020/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Dünyanıza tarz ve müzik katın

      Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL

      docking hoparlörü

      Dünyanıza tarz ve müzik katın

      Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Dünyanıza tarz ve müzik katın

      Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL

      docking hoparlörü

      Dünyanıza tarz ve müzik katın

      Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Dünyanıza tarz ve müzik katın

        bu docking hoparlörle

        • iPod/iPhone için
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

        Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio
          Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Evet
          Uyumluluk
          iPhone OS 3.0
          Oynatma/Çalma
          • Albüm/parça gezinme
          • Oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          iPhone Şarj Etme

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        • Bağlantı

          PC Bağlantısı
          USB 2.0
          Aux girişi
          Evet

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 100-240 VAC, 50/60 Hz
          • Pil
          Pil tipi
          AA / LR6 Alkalin
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          8  sa

        • Boyutlar

          Ana karton ağırlığı
          3.03  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          210 x 150 x 135
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,33  kg
          Ana ambalaj boyutları
          300 x 240 x 145 mm
          Ana karton miktarı
          2
          Ağırlık
          0,96  kg

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          3,5 mm AUX girişi
          USB kablosu
          Beyaz

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