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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS3020/12

4

| (1) Değerlendirme

Dünyanıza tarz ve müzik katın

Bu Philips DS3020/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu docking hoparlörle

Dünyanıza tarz ve müzik katın

  • iPod/iPhone için

  • Pille/AC gücüyle çalışan

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Çok iyi performans

Performansı çok iyi seviyede ve şık bir tasarımı olan ürünün kullanımı daha kolay olabilirdi. Cihazın doka zor yerleştirilmesi eğer cihazı çocuğunuz için alıyorsanız problem yaratabilir. Uzaktan kumandası olmaması da cihaz için olumsuz bir unsur ama genel olarak performansı bu açıklarını göz ardı etmenizi sağlıyor.

Bu değerlendirme DS3020 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS3020 docking hoparlörü için yapılmıştır

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