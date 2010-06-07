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Üretimden kaldırıldı

DS3010 docking speaker

DS3010/10

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DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

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