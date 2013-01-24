Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
USB power bank
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.
Uyumluluk
Güç
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
Ürün boyutları
Aksesuarlar