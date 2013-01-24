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    USB power bank

    DLP7719N/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank
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      USB power bank

      DLP7719N/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İnce ve güçlü powerbank

      Mikro ve Type-C girişi, Çift USB-A ve USB-C çıkışı. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Mikro ve Type-C girişi, Çift USB-A ve USB-C çıkışı. Tüm faydaları görün

      İnce ve güçlü powerbank

      Mikro ve Type-C girişi, Çift USB-A ve USB-C çıkışı. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Mikro ve Type-C girişi, Çift USB-A ve USB-C çıkışı. Tüm faydaları görün

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        USB power bank

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        İnce ve güçlü powerbank

        yolda birçok kez şarj edin

        • 10.000 mAh
        • Çift USB

        LED güç gösterge ışığı

        Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Mikro USB kablosu bağlanmak ve şarj etmek için dahil edilmiştir

        Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Güç

          Çıkış
          37 Wh
          1. ÇIKIŞ: 5 V/1 A 2. ÇIKIŞ: 5 V/2,1 A
          Güç girişi
          5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
          USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
          Pil Kapasitesi
          10.000 mAh

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          10,5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Yükseklik
          7,7  inç
          Genişlik
          4,1  inç
          Derinlik
          1,2  inç
          Brüt ağırlık
          0,278  kg
          Net ağırlık
          0,228  kg
          Dara ağırlığı
          0,05  kg
          Brüt ağırlık
          0,613  lb
          Net ağırlık
          0,503  lb
          Dara ağırlığı
          0.110  lb
          EAN
          48 95229 11250 6

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          17  cm
          Genişlik
          10,5  cm
          Yükseklik
          21  cm
          Uzunluk
          6,7  inç
          Genişlik
          4,1  inç
          Yükseklik
          8,3  inç
          Brüt ağırlık
          1,968  kg
          Net ağırlık
          1,368  kg
          Dara ağırlığı
          0,6  kg
          Brüt ağırlık
          4,339  lb
          Net ağırlık
          3,016  lb
          Dara ağırlığı
          1,323  lb
          GTIN
          2 48 95229 11250 0

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          36  cm
          Genişlik
          33,5  cm
          Yükseklik
          20  cm
          Uzunluk
          14,2  inç
          Genişlik
          13,2  inç
          Yükseklik
          7,9  inç
          Brüt ağırlık
          12,308  kg
          Net ağırlık
          8,208  kg
          Dara ağırlığı
          4,1  kg
          Brüt ağırlık
          27,134  lb
          Net ağırlık
          18,095  lb
          Dara ağırlığı
          9,039  lb
          GTIN
          1 48 95229 11250 3

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          13,6  cm
          Genişlik
          6,8  cm
          Derinlik
          1,6  cm
          Yükseklik
          5,4  inç
          Genişlik
          2,7  inç
          Derinlik
          0,6  inç
          Ağırlık
          0,228  kg
          Ağırlık
          0,503  lb

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Mikro USB

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