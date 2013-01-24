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İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün
USB power bank
Toplam:
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
USB-C; cep telefonları, dış mekan kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılan en güncel şarj konektörüdür.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Artık cihazınızın şarj olması için uzun süre beklemeyeceksiniz! Bu şarj cihazının güç çıkışı, cihazınızın standart, düşük güçlü şarj cihazlarına kıyasla daha kısa sürede tamamen şarj olmasını sağlar.
Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir USB bağlantı bulunmaktadır.
Aksesuarlar
Uyumluluk
Güç
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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