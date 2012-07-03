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Üretimden kaldırıldı

Klasik mikro ses sistemi

DCM377/12

4.5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sesin tutkusu

Bu Philips klasik mikro sisteminde bulunan konik tweeter sayesinde, çeşitli müzik kaynaklarından pürüzsüz ve detaylı sesin keyfini çıkarın. iPod/ iPhone'unuzu oynatın, şarj edin ve MP3-CD çalma, MP3 Link ve USB Direct ile zengin bir müzik deneyimi yaşayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel müzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

  • iPhone/iPod için Dock

  • 100W

Ayrıntılı ve doğal ses için kubbe tweeter

Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonuyla eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

03/07/2012

Türkiye

Türkiye

6 YILDIZ

ben bu ürünü 10 aydır kullanıyorum.diğer mikro setler yanına bile yaklaşamaz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

16/06/2012

Türkiye

Türkiye

mükemmmmmmel

ürünü 8-9 aydır kullanıyorum. 30 ses seviyesi var. ve ben daha 12 den yukarıda dinleyemedim. genelde 7. seviyede dinliyorum. aşırı yüksek kaliteli ve mükemmel bass vuruyor. geçen gün bass ile mumu söndüreyim dedim. mumu devirdi. etraf battı. neyse ürün almaya değer. ama apartmanda oturuyorsanız. biraz sakıncalı, komşular kapınızı çalabilir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Güçlü ve iyi düşünülmüş

Temiz ve güçlü bir ses çıkışı. Kaliteli bir ürün. 1 yıldır severek kullanıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır

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