2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sesin tutkusu
Bu Philips klasik mikro sisteminde bulunan konik tweeter sayesinde, çeşitli müzik kaynaklarından pürüzsüz ve detaylı sesin keyfini çıkarın. iPod/ iPhone'unuzu oynatın, şarj edin ve MP3-CD çalma, MP3 Link ve USB Direct ile zengin bir müzik deneyimi yaşayın.
iPhone/iPod için Dock
100W
Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflık sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonuyla eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.
iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.
Radyo Veri Sistemi (RDS) frekanslarını hatırlamaya gerek kalmadan radyo istasyonlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Standart modda. RDS, çabuk ve kolay ayarlama sağlamak için iletim frekansının yerine istasyon ismini görüntüler. RDS ayrıca haberler ya da istasyon bilgileri gibi metin mesajlarının doğrudan radyo göstergesine gönderilmesine olanak sağlar. Avrupa'da çoğunlukla kullanılan şekilde, RDS metni radyo frekansının yayın yaptığı frekansla aynı frekanstan gönderilir. Temel RDS göstergesini (istasyon adı) seçebilir ya da ek metin tabanlı hizmetler için üye olabilirsiniz.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
EMRE6NOK
03/07/2012
Türkiye
6 YILDIZ
ben bu ürünü 10 aydır kullanıyorum.diğer mikro setler yanına bile yaklaşamaz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
korrray
16/06/2012
Türkiye
mükemmmmmmel
ürünü 8-9 aydır kullanıyorum. 30 ses seviyesi var. ve ben daha 12 den yukarıda dinleyemedim. genelde 7. seviyede dinliyorum. aşırı yüksek kaliteli ve mükemmel bass vuruyor. geçen gün bass ile mumu söndüreyim dedim. mumu devirdi. etraf battı. neyse ürün almaya değer. ama apartmanda oturuyorsanız. biraz sakıncalı, komşular kapınızı çalabilir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Kullanici
08/05/2012
Türkiye
Güçlü ve iyi düşünülmüş
Temiz ve güçlü bir ses çıkışı. Kaliteli bir ürün. 1 yıldır severek kullanıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM377 Klasik mikro ses sistemi için yapılmıştır