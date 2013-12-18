2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Mükemmel müzikle rahatlayın
iPod/iPhone/iPad'inizi şarj ederken bir yandan da müzik dinleyin. Diğer taşınabilir müzik çalarlarınız da bu DCM2020/12 Mikro ses sistemine USB Direct ya da MP3 Link yoluyla bağlanabilir. Şarkılarınızı Bass Reflex hoparlörlerden yükselen güçlü sesle dinleyin.
30 pimli konektörlü
iPod/iPhone/iPad için
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ccingi
18/12/2013
Türkiye
Güzel bir set
Cihaz fiyat/performans kıyaslandığında tatminkar. Malzeme kalitesi de iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM2020 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DCM2020 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır