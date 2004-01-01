Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.
Tüm 16x24 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar.
Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.
Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı.
En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.
PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.
Son derece hassas bütil kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütil kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü aşağı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.
Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.
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