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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTM2310/12

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Mükemmel müzikle rahatlayın
Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.
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Ses tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Şarj için USB portlu

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

15 W maksimum çıkış gücü

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

10/03/2017

Türkiye

Türkiye

Çok estetik. Kibar.

Ürünün kullanımı çok kolay. Fakat radyo kanal isimleri görünmüyor yani rds yok. Çok onemli eksiklik bu çağda.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2310 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2310 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

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