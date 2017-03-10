2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Şarj için USB portlu
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Vahid
10/03/2017
Türkiye
Çok estetik. Kibar.
Ürünün kullanımı çok kolay. Fakat radyo kanal isimleri görünmüyor yani rds yok. Çok onemli eksiklik bu çağda.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2310 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2310 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır