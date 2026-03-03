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StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect straightener

Üretimden kaldırıldı

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StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect straightener

BHS378/00

StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect straightener

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF dosya, 550 kB
  • 3 March 2026

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 2.1 MB
  • 1 December 2025

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