2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
afacan3434
07/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
mükemmel
saçlarımı bakım yaptırdıktan sonra düz tutabilmek adına almıştık. kalitesi gerçekten mükemmel... beklediğimden daha iyi
Avantajlar
fiyat-performans- kalite
Dezavantajlar
d,g,tal ısı göstergesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evuo
21/12/2021
Türkiye
Başarılı
Isınması gayet hızlı , sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Üründen memnun kaldım
Avantajlar
Hızlı ısınma
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Cpt.Price
02/12/2020
Türkiye
Saç Düzleştirici
Emre beyin yorumundan dolayı bende eşim için hediye aldım. Umarım memnun kalırız.
Avantajlar
+1
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect düzleştirici için yapılmıştır