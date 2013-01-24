Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün