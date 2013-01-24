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Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.
Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, kurutma makinesinin şekli ve büyüklüğü kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücüdür. Philips Essential Care 1600 W, HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi sağlar. Böylece performanstan ödün vermeden saçınızı daha sessizce kurutabilirsiniz.
Bu saç kurutma makinesi nereye giderseniz gidin paketleyip saklayarak yanınızda götürebilmenizi kolaylaştıran katlanabilir bir kola sahiptir.
Dünya çapında kullanım için çift voltaj
Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.
1,8 m kablo.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Servis
Ağırlık ve boyutlar