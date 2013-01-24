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    EssentialCare

    Saç kurutma makinesi

    BHD006/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz* Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz* Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*
      -{discount-value}

      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      BHD006/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
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      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
      Benzer ürünler bul

      EssentialCare Saç kurutma makinesi

      Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care kurutma makinesi ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar ve HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        EssentialCare

        EssentialCare

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kompakt, güçlü ve %20 daha sessiz*

        Philips ses uzmanlarınca tasarlandı

        • 1600 W
        • Katlanabilir kol
        • Tüm gerilim değerlerine uygun
        • Çanta

        Nazik kurutma için 1600 W

        Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Hassas kurutma için 3 değişken hız ayarı

        Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

        Cool Shot ile tarzınızı belirleyin

        Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Daha sessiz kurutma için tasarlandı

        Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, kurutma makinesinin şekli ve büyüklüğü kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücüdür. Philips Essential Care 1600 W, HP4940'a göre %20 ses iyileştirmesi sağlar. Böylece performanstan ödün vermeden saçınızı daha sessizce kurutabilirsiniz.

        Kolay saklama için katlanabilir kol

        Bu saç kurutma makinesi nereye giderseniz gidin paketleyip saklayarak yanınızda götürebilmenizi kolaylaştıran katlanabilir bir kola sahiptir.

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60  Hz
          Watt
          1600  W
          Güç
          1600  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          ABS son derece parlak ve mat
          Motor
          DC Motor
          Gerilim
          110-127 / 220-240  volt

        • Özellikler

          Asma kancası
          Evet
          Katlanabilir kol
          Evet
          Coolshot
          Evet
          Çift voltaj
          Evet
          Seyahat Çantası ürün ile birlikte verilir
          Evet
          Seramik
          Hayır
          İyon bakımı
          Hayır
          Ek parça sayısı
          1
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Difüzör
          Hayır

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          450 g
          Ürün boyutu
          125 x 80 x 245 mm
          A-Box Boyutları
          356 x 283 x 273 mm
          A-Box Ağırlığı
          370 g
          F-Box ağırlığı
          85 g

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