2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BHD006/00
1600 W
Katlanabilir kol
Tüm gerilim değerlerine uygun
Çanta
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu kompakt tasarım, saç kurutma makinenizi toplayıp saklayarak gittiğiniz her yerde yanınızda götürebilmenizi kolaylaştıran katlanabilir bir kola sahiptir.
110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
İZMİRLiALİ35
09/10/2018
Türkiye
56 Adet Satın aldım
Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır