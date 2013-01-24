Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün