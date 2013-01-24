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Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün
erkek vücut bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuzun en hassas bölgelerini bile koruduğundan bıçakların keskin kenarıyla cildiniz doğrudan temas etmeden rahatça 0,5 mm'ye kadar kısa düzeltme yapabilirsiniz.
Çift yönlü düzelticiye ve 3 mm tarağa sahip benzersiz tasarım ile farklı yönlerde uzayan tüyleri bile yakalayıp kesmeniz mümkündür. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme yapılması önerilir.
AA pille çalışan bu kompakt düzelticiyi ihtiyacınız olan her an ve her yerde kullanabilirsiniz. Bir pil, iki aylık kullanım sağlar; çalışma süresi tüy tipine ve vücut bakımı sıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. En iyi performans için yalnızca yüksek kaliteli Philips Alkalin AA piller kullanın.
Bu vücut bakım seti su geçirmez olup duşta kullanımı %100 güvenlidir; işiniz bittiğinde seti durulayarak temizlemeniz yeterlidir. En iyi sonuçlar için duştan önce kuru tüyler üzerinde kullanın.
Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.
Vücut bakım setinizi duş kablosuyla sizin için en rahat olan yere asın. Kolayca erişilebilir ve her durumda daima kullanıma hazırdır.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında 2 yıl garantilidir ve yağlanmaları gerekmez.
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