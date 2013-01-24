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    Bodygroom series 1000

    erkek vücut bakım seti

    BG105/10
    Genel Derecelendirme / 5
    6 Ödüller
    • Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur
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      Bodygroom series 1000 erkek vücut bakım seti

      BG105/10
      Genel Derecelendirme / 5
      6 Ödüller

      Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

      1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Bodygroom series 1000 erkek vücut bakım seti

      Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

      1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

      1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Bodygroom series 1000 erkek vücut bakım seti

      Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

      1000 Serisi, diğer yüz için üretilen diğer manuel veya elektrikli aletlerin aksine vücuda özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz bir cilt koruma sistemi ve kompakt tasarım ile birlikte gelir. Küçük, hassas bölgelerde ya da hareket halinde kullanım için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Bodygroom series 1000

        Bodygroom series 1000

        erkek vücut bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Vücut tüylerini düzeltir, cildi korur

        Hassas bölgelerde bile

        • Cilt koruma sistemi
        • 1 tarak, 3 mm
        • 1 AA pil dahildir
        • Duş kablosu
        0,5 mm'ye kadar yakın düzeltme yaparken cildinizi koruyun

        0,5 mm'ye kadar yakın düzeltme yaparken cildinizi koruyun

        Benzersiz cilt koruma sistemi, vücudunuzun en hassas bölgelerini bile koruduğundan bıçakların keskin kenarıyla cildiniz doğrudan temas etmeden rahatça 0,5 mm'ye kadar kısa düzeltme yapabilirsiniz.

        3 mm tarak ile tüyleri istediğiniz yönde düzeltin

        3 mm tarak ile tüyleri istediğiniz yönde düzeltin

        Çift yönlü düzelticiye ve 3 mm tarağa sahip benzersiz tasarım ile farklı yönlerde uzayan tüyleri bile yakalayıp kesmeniz mümkündür. Daha kalın tüyler için tarakla ön düzeltme yapılması önerilir.

        2 aylık kullanım için bir adet AA pil dahildir

        2 aylık kullanım için bir adet AA pil dahildir

        AA pille çalışan bu kompakt düzelticiyi ihtiyacınız olan her an ve her yerde kullanabilirsiniz. Bir pil, iki aylık kullanım sağlar; çalışma süresi tüy tipine ve vücut bakımı sıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. En iyi performans için yalnızca yüksek kaliteli Philips Alkalin AA piller kullanın.

        Duşta veya duş dışında kolay temizleme ve kullanım

        Duşta veya duş dışında kolay temizleme ve kullanım

        Bu vücut bakım seti su geçirmez olup duşta kullanımı %100 güvenlidir; işiniz bittiğinde seti durulayarak temizlemeniz yeterlidir. En iyi sonuçlar için duştan önce kuru tüyler üzerinde kullanın.

        Maksimum kontrol için ergonomik tutma yeri

        Maksimum kontrol için ergonomik tutma yeri

        Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol sağlamak için tasarlanmıştır.

        Kolay saklama için duş kablosu

        Kolay saklama için duş kablosu

        Vücut bakım setinizi duş kablosuyla sizin için en rahat olan yere asın. Kolayca erişilebilir ve her durumda daima kullanıma hazırdır.

        2 yıl garantili, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında 2 yıl garantilidir ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Kesici ünite
          Çift yönlü düzeltici
          Cilt rahatlığı
          • Cilt koruma sistemi
          • Hassas bölgelerde konfor

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Uzunluk ayarı sayısı
          1 sabit uzunluk ayarı

        • Aksesuarlar

          Piller dahil
          AA pil dahildir
          Duş kablosu
          Evet

        • Kolay kullanım

          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Islak ve Kuru
          • Tamamen yıkanabilir
          • Duşta kullanılabilir ve kolay temizlenir
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          • Yağlamak gerekmez
          • Bıçakları değiştirmeniz gerekmez

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Pil tipi
          AA pil
          Çalışma
          2 aya kadar

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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