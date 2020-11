2 aylık kullanım için bir adet AA pil dahildir

AA pille çalışan bu kompakt düzelticiyi ihtiyacınız olan her an ve her yerde kullanabilirsiniz. Bir pil, iki aylık kullanım sağlar; çalışma süresi tüy tipine ve vücut bakımı sıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. En iyi performans için yalnızca yüksek kaliteli Philips Alkalin AA piller kullanın.