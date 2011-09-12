Güvenle sürün, güvende hissedin
60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle sürün, güvende hissedin
60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Güvenle sürün, güvende hissedin
60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle sürün, güvende hissedin
60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün
Saferide
Toplam:
2 adet yeni nesil Yüksek güçlü Luxeon LED (60 lüks) ile çalışır. Bu yüksek kaliteli LED'ler otomotiv sektörü için tasarlanmışlardır, ancak şimdi yollarda bisiklet kullananların güvenliğini de sağlarlar.
Maksimum görünürlük sağlamak için bisiklet lambalarımız yüksek güçlü Luxeon LED'ler ile birlikte gelir. Bu yüksek kaliteli LED'ler otomotiv sektörü için tasarlanmışlardır, ancak şimdi yollarda bisiklet kullananların güvenliğini de sağlarlar.
Motosiklet performansı: 50 metreye varan homojen yol aydınlatması
Maksimum görünürlük
Güç
Çalışma süresi
Kolay kullanım
Sertifikasyon
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