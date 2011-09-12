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    LED Bike lights

    Saferide

    BF60L60BALX1
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Güvenle sürün, güvende hissedin Güvenle sürün, güvende hissedin Güvenle sürün, güvende hissedin
      -{discount-value}

      LED Bike lights Saferide

      BF60L60BALX1
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Güvenle sürün, güvende hissedin

      60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      LED Bike lights Saferide

      Güvenle sürün, güvende hissedin

      60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Güvenle sürün, güvende hissedin

      60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      LED Bike lights Saferide

      Güvenle sürün, güvende hissedin

      60 dinamo ile çalışan ve motosiklete benzer bir performans sağlayan Saferide LED Bisiklet Işığı ile kendinizi yolda daha güvende hissedin. Özel olarak üretilen retro reflektör ve benzersiz muhafaza tasarımı ile. Tüm faydaları görün

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        LED Bike lights

        LED Bike lights

        Saferide

        - {discount-value}

        Toplam:

        Güvenle sürün, güvende hissedin

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        • 60 LÜKS
        • dinamo ile çalışan
        • Gümüş alüminyum
        2 adet yeni nesil Yüksek güçlü Luxeon LED (60 lüks) ile çalışır

        2 adet yeni nesil Yüksek güçlü Luxeon LED (60 lüks) ile çalışır

        2 adet yeni nesil Yüksek güçlü Luxeon LED (60 lüks) ile çalışır. Bu yüksek kaliteli LED'ler otomotiv sektörü için tasarlanmışlardır, ancak şimdi yollarda bisiklet kullananların güvenliğini de sağlarlar.

        Yeni nesil yüksek güçlü Luxeon LED'ler

        Yeni nesil yüksek güçlü Luxeon LED'ler

        Maksimum görünürlük sağlamak için bisiklet lambalarımız yüksek güçlü Luxeon LED'ler ile birlikte gelir. Bu yüksek kaliteli LED'ler otomotiv sektörü için tasarlanmışlardır, ancak şimdi yollarda bisiklet kullananların güvenliğini de sağlarlar.

        Motosiklet performansı: 50 metreye varan yol aydınlatması

        Motosiklet performansı: 50 metreye varan yol aydınlatması

        Motosiklet performansı: 50 metreye varan homojen yol aydınlatması

        Uzun ömürlü LED teknolojisi

        Uzun ömürlü LED teknolojisi

        Tüm dinamolarla çalışır

        Tüm dinamolarla çalışır

        Parlamayan ışık

        Parlamayan ışık

        Ön alan aydınlatması

        Ön alan aydınlatması

        Teknik Özellikler

        • Maksimum görünürlük

          Motosiklet benzeri performans
          50 metreye kadar
          Geniş ışık aralığı
          110 lümen
          Renk sıcaklığı
          5500 K
          Işık çıkışı
          60 lüks

        • Güç

          Dinamo
          Döner dinamo ve sabit dinamo

        • Çalışma süresi

          stop lambası fonksiyonu
          4 dakika

        • Kolay kullanım

          4 dakika stop lambası fonksiyonu
          Evet
          Uygulama
          • Gündüz
          • Gece
          Kolay kurulum
          Evet
          Uzun ömürlü LED teknolojisi
          Evet
          Su geçirmez alüminyum muhafaza
          Evet
          Tüm dinamo türleriyle çalışır
          Evet

        • Sertifikasyon

          Alman sertifikası
          StVZO sertifikası

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