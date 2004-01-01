BDS4624R/00
Bu ürün satışta değil
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Eğer bir uygulama için daha iyi ses kalitesi gerekiyorsa bu monitör SRS surround ses işleme, dahili hoparlör ve daha büyük harici hoparlör bağlama yeteneği sunar
Fansız çalışma sessizdir ve monitörün içinde toz toplanmasını önleyerek ürün güvenilirliğini artırır.
"Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.
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