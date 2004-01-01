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      BDS4222R plasma monitor

      BDS4222R/00

      Bu ürün satışta değil

      BDS4222R plasma monitor

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      BDS4222R plasma monitor
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      BDS4222R plasma monitor

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      WXGA'ya kadar çoklu PC giriş formatı

      Ürün VGA, SVGA, XGA ve WXGA için PC uyumluluğu desteği verir. Evrensel bir ekran çözümü, çok yönlü PC giriş desteği gerektirir.

      Geniş analog ve dijital bağlanırlık seçenekleri

      Çok yönlü ekran çözümleri çok yönlü analog ve dijital bağlanırlık gerektirir.

      RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

      Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

      Dikey mod kullanımı

      Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

      Sessiz ve güvenilir fansız çalışma

      Fansız çalışma sessizdir ve monitörün içinde toz toplanmasını önleyerek ürün güvenilirliğini artırır.

      VGA Loopthrough

      VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.

      Dahili tuner ve genişletilmiş video bağlanırlığı

      Bazı uygulamalar PC girişlerinden daha fazlasına gereksinim duyar. Televizyon sinyali algılama için RF tuner ve s-video, scart ve komponent video gibi video konektörleri çoklu cihazlar için geniş giriş olanakları sunar.

      Bıçak keskinliğinde görüntüler için hareket uyarlamalı olarak satırların üst üste binmesini engelleme

      Bu akıllı titreşim engelleme algoritması, video kaynağı tipini (Durağan Görüntü, Hareketli Görüntü veya Film) tespit edebilir ve otomatik olarak Yer, Zaman veya Film modunda satır bindirme engelleme işlemini optimize eder. Bunun sonucunda her zaman bıçak keskinliğinde ve sağlam görüntüler sunar.

      PiP, aynı anda ikinci bir kaynaktan gelen görüntünün izlenmesine olanak verir

      Eşzamanlı olarak iki farklı kaynaktan gelen görüntülerin izlenmesine olanak verir. Bunlar iki video kaynağı da olabilir, veri ve grafiklerden oluşan bir kombinasyon da olabilir

      60.000 saatin üzerinde uzun panel ömrü

      Kamuya açık ekran uygulamalarında genelde 24/7 çalışma gerekmektedir. 60000 saatin üzerinde bile ekran parlaklığı, ilk değerin en az %50'sini sağlar.

      Görüntü yanmalarını önlemek için gelişmiş görüntü yanma önleme işlevleri

      "Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.

      Badge-D2C

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