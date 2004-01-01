BDS4222R/00
Bu ürün satışta değil
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BDS4222R plasma monitor
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Ürün VGA, SVGA, XGA ve WXGA için PC uyumluluğu desteği verir. Evrensel bir ekran çözümü, çok yönlü PC giriş desteği gerektirir.
Çok yönlü ekran çözümleri çok yönlü analog ve dijital bağlanırlık gerektirir.
Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Fansız çalışma sessizdir ve monitörün içinde toz toplanmasını önleyerek ürün güvenilirliğini artırır.
VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmediğinden, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.
Bazı uygulamalar PC girişlerinden daha fazlasına gereksinim duyar. Televizyon sinyali algılama için RF tuner ve s-video, scart ve komponent video gibi video konektörleri çoklu cihazlar için geniş giriş olanakları sunar.
Bu akıllı titreşim engelleme algoritması, video kaynağı tipini (Durağan Görüntü, Hareketli Görüntü veya Film) tespit edebilir ve otomatik olarak Yer, Zaman veya Film modunda satır bindirme engelleme işlemini optimize eder. Bunun sonucunda her zaman bıçak keskinliğinde ve sağlam görüntüler sunar.
Eşzamanlı olarak iki farklı kaynaktan gelen görüntülerin izlenmesine olanak verir. Bunlar iki video kaynağı da olabilir, veri ve grafiklerden oluşan bir kombinasyon da olabilir
Kamuya açık ekran uygulamalarında genelde 24/7 çalışma gerekmektedir. 60000 saatin üzerinde bile ekran parlaklığı, ilk değerin en az %50'sini sağlar.
"Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.
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