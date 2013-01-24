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    Video Duvarı Ekranı

    BDL5587XL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • En çarpıcı video duvarlarını yaratın En çarpıcı video duvarlarını yaratın En çarpıcı video duvarlarını yaratın
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      Video Duvarı Ekranı

      BDL5587XL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Video Duvarı Ekranı

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Video Duvarı Ekranı

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

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        Video Duvarı Ekranı

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        En çarpıcı video duvarlarını yaratın

        Bu LED sıfır çerçeveli ekranla

        • 55 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

        Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

        Çarpıcı video duvarları için çerçevesiz tasarım

        Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.

        Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

        Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 800 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olan yerlerde bile daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

        Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

        Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımlı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        IR Düz geçiş

        Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Parlaklık
          800  cd/m²
          Tepki süresi (tipik)
          10  ms
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          En-boy oranı
          16:9
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Ekran renkleri
          1,06 Milyar
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          138,7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          54,6  inç
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          • RJ45
          AV girişi
          • HDMI x1
          • DVI-D x1
          • Komponent (BNC) x1
          • IR girişi
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          Diğer bağlantılar
          • DVI Çıkışı
          • USB
          • AC çıkışı
          • Ekran Portu
          • Harici hoparlör konektörü
          • IR çıkışı
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1215,2  mm
          Set Yüksekliği
          686  mm
          Set Derinliği
          125,35  mm
          VESA Montaj
          400 x 200 mm
          MTBF
          60.000 saat
          Ürün ağırlığı
          33  kg
          Çerçeve genişliği (A'dan A'ya)
          5,1 mm
          Çerçeve genişliği (Sol/Üst, Sağ/Alt)
          3,3 mm, 1,8 mm

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W
          Güç tüketimi (Tipik)
          145  W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          10 - 90  %

        • Kullanılabilirlik

          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          • IR Loopthrough
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          • HDMI (Tek Kablo)
          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Döşemeli Matris
          En fazla 15 x 10
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          OSD Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Portekizce
          • İspanyolca
          • Felemenkçe
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Rusça
          • İsveççe
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12W (RMS)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          Garanti
          Uluslararası: 3 yıl

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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