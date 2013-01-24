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En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
Video Duvarı Ekranı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.
Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 800 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olan yerlerde bile daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.
Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımlı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Güç
Çalışma koşulları
Kullanılabilirlik
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli