Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- RS232 kablosu
- USB kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
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Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Çoklu Dokunmatik Ekran
Toplam:
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.
Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.
En fazla 5 eş zamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 5 dokunma noktası, olağanüstü ekonomik bir çözüm sunar.
Otomatik dokunma tanıması için ekranınızı USB üzerinden ortam oynatıcınıza bağlayın. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.
Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Ses
Çalışma koşulları
Güç
Aksesuarlar
Çeşitli