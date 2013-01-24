Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.