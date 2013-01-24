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En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En çarpıcı video duvarlarını yaratın
Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün
Video Duvarı Ekranı
Toplam:
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.
Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımlı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Boyutlar
Güç
Çalışma koşulları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Kullanılabilirlik
Ses
Aksesuarlar
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