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Çarpıcı görüntü kalitesi
Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çarpıcı görüntü kalitesi
Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün
Çarpıcı görüntü kalitesi
Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çarpıcı görüntü kalitesi
Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün
LCD monitör
Toplam:
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
1500 nit panel sayesinde doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar. Ancak, ekranın böyle kurulumlar için havalandırmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir. Çevresel çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen talimatlar kitapçığına bakın.
Ultra yüksek parlaklıktaki paneliyle, bu model doğrudan günışığında bile her türlü ortamda kurulum için idealdir. Ancak, panelde siyah noktaların görünmemesini sağlamak amacıyla, ekranın bu gibi kurulumlar için havalandırmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir.
Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.
Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
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