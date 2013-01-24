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    LCD monitör

    BDL4651VH/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çarpıcı görüntü kalitesi Çarpıcı görüntü kalitesi Çarpıcı görüntü kalitesi
      -{discount-value}

      LCD monitör

      BDL4651VH/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Çarpıcı görüntü kalitesi

      Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LCD monitör

      Çarpıcı görüntü kalitesi

      Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Çarpıcı görüntü kalitesi

      Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LCD monitör

      Çarpıcı görüntü kalitesi

      Güneş ışığının ve parlaklığın fazla olduğu yerlerde bile pazarlama mesajlarınızı kristal berraklığında sunun. 1500 nit LCD ekran neredeyse her yerde inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlar. Tüm faydaları görün

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        LCD monitör

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        Çarpıcı görüntü kalitesi

        ortam parlaklığının yüksek olduğu yerlerde bile

        • 117 cm (46 inç)
        • multimedya
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Gün ışığında bile yüksek parlaklık sağlar

        1500 nit panel sayesinde doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar. Ancak, ekranın böyle kurulumlar için havalandırmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir. Çevresel çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen talimatlar kitapçığına bakın.

        Günışığı Uygulamaları için İdeal

        Ultra yüksek parlaklıktaki paneliyle, bu model doğrudan günışığında bile her türlü ortamda kurulum için idealdir. Ancak, panelde siyah noktaların görünmemesini sağlamak amacıyla, ekranın bu gibi kurulumlar için havalandırmalı bir muhafazada termal olarak uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir.

        Şık bir görünüm için şık bir kaplama

        Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

        Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

        Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer

        Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          117  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          46  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          1500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8,5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Ekran renkleri
          16,7 milyon renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Piksel aralığı
          0,53 x 0,53 mm

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1
          Diğer bağlantılar
          • Harici hoparlör konektörü
          • AC çıkışı
          • Komponent RCA x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Döşemeli Matris
          En fazla 5 x 5
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          • AC Çıkışı
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          RS232

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          20mm
          VESA Montaj
          400 x 200 mm
          Set Derinliği
          124,2  mm
          Set Derinliği (inç)
          4,9  inç
          Set Yüksekliği
          616,5  mm
          Set Yüksekliği (inç)
          24,3  inç
          Set Genişliği
          1060  mm
          Set Genişliği (inç)
          41,7  inç

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          60.000  saat

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM05211

        • Çeşitli

          Çerçeve
          metalik antrasit
          Garanti
          Avrupa/Kuzey Amerika 3 yıl
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS

        • Güç

          Şebeke elektriği
          90-264V AC, 50/60Hz
          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 213W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12W (RMS)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 60485 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          5,5  inç
          Derinlik
          13,88  cm
          Yükseklik
          24,3  inç
          Yükseklik
          61,65  cm
          Genişlik
          41,7  inç
          Genişlik
          106,04  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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