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Yüksek performansın tadını
Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performansın tadını
Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Yüksek performansın tadını
Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performansın tadını
Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
LED Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimizden emin olabilirsiniz.
Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
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Ses
Aksesuarlar
Çeşitli
Multimedya Uygulamaları
Teknik spesifikasyonlar