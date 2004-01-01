FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.