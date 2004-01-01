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    Signage Solutions E-Line Ekran

    BDL4260EL/00
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      Signage Solutions E-Line Ekran

      BDL4260EL/00

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      Enerji tasarruflu bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions E-Line Ekran

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      Enerji tasarruflu bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun

      Enerji tasarruflu bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions E-Line Ekran

      Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun

      Enerji tasarruflu bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

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        Geleceğe uyumlu Smart Collection ile

        • 42 inç
        • Kenardan aydınlatmalı LED
        • Full HD
        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

        Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

        İsteğe Bağlı OPS Yuvası

        Tak-Çıkar Özelliği, OPS uyumlu bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu standart size istediğiniz zaman donanımınızı yükseltme veya değiştirme olanağı tanır. Ekranınızı hepsi bir arada özellikli bir dijital reklam çözümüne dönüştürmek, kişiselleştirilmiş bir kolaylık haline gelmiştir.

        Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

        Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          106.73  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42.02  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Piksel aralığı
          0,4845 x 0,4845 mm
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Ekran renkleri
          1073,7 milyon
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          12  ms
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Aşamalı Tarama

        • Bağlantı

          Ses çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Video girişi
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x2)
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • USB
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Diğer bağlantılar
          OPS
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (Analog D-Sub)
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Döşeme Matrisi
          10 x 10'a kadar
          Screen saving functions
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • DVI
          • RS232
          • IR Loopthrough
          • VGA
          • DisplayPort
          Kurulum kolaylığı
          • Akıllı Yuva
          • AC Çıkışı
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          • Kart OPS RS232
          • HDMI (Tek Kablo)

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W RMS

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          104,49 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,4 W

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 480i, 60 Hz

        • Boyutlar

          Akıllı Yuva montajı
          100 x 100 mm, 100 x 200 mm
          Set Genişliği
          965,8  mm
          Ürün ağırlığı
          18,3  kg
          Set Yüksekliği
          558,8  mm
          Set Derinliği
          69  mm
          Duvara Montaj Aparatı
          400 mm x 200 mm, 200 mm x 200 mm
          Çerçeve genişliği
          15,8 mm

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          MTBF
          60.000  saat
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • M4A
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • MP4

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • RS232 kablosu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • ColourCalibrationKit (CCK4602)
          • HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
          Stant
          BM04642 (İsteğe bağlı)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • İtalyanca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          Garanti
          3 Yıl garanti
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • BSMI
          • CB
          • J-Moss
          • PSE
          • VCCI

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

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