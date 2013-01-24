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    LED Ekran

    BDL4210Q/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek performansın tadını Yüksek performansın tadını Yüksek performansın tadını
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      LED Ekran

      BDL4210Q/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek performansın tadını

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED Ekran

      Yüksek performansın tadını

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Yüksek performansın tadını

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED Ekran

      Yüksek performansın tadını

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör LED

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        LED Ekran

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        Yüksek performansın tadını

        uygun fiyatlı 42 inç reklam ekranı ile çıkarın

        • 107 cm (42 inç)
        • kenar LED
        • Full HD

        Kenar LED Arkadan Işıklandırma

        Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        USB Ortam Oynatma

        USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        3 Yıl garanti

        Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimizden emin olabilirsiniz.

        Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

        Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          106,7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          3000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,16 mm x 0,48 mm
          Ekran renkleri
          16,7 Milyon
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • RS232 D-Sub9
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • HDMI x2
          • Kompozit RCA x2
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          Diğer bağlantılar
          Komponent RCA x1
          USB
          USB 2.0 x 2
          AV çıkışı
          • SPDIF Çıkışı
          • Kompozit RCA x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          Gizli
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          RS232

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          978,2  mm
          Set Yüksekliği
          594,1  mm
          Set Derinliği
          56,9  mm
          Çerçeve kalınlığı
          22mm (45mm alt)
          VESA Montaj
          400 x 400 mm
          Set ağırlığı
          13,65  kg
          Set ağırlığı (lb)
          30,1  lb

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          20-80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          140W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM04246 (İsteğe Bağlı)

        • Çeşitli

          Garantili
          Uluslararası: 3 yıl
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Türkçe
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick

        • Multimedya Uygulamaları

          Çalma/Oynatma Formatları
          • JPEG Resimler
          • MP3
          • MPEG4
          • AAC LC
          • AC3
          • BMP Resimler
          • GIF resimler
          • M4A
          • MOV
          • PNG resimler
          • RMVB (RealMedia farklı bit hızları)
          • WMA

        • Teknik spesifikasyonlar

          Arka ışık
          Kenar LED

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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