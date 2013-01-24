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    E-Line Ekran

    BDL3250EL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu şık Full HD LED Ekranla Bu şık Full HD LED Ekranla Bu şık Full HD LED Ekranla
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      E-Line Ekran

      BDL3250EL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 32 inç ekran, kenar LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      E-Line Ekran

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 32 inç ekran, kenar LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 32 inç ekran, kenar LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      E-Line Ekran

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 32 inç ekran, kenar LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar. Tüm faydaları görün

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        E-Line Ekran

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        Bu şık Full HD LED Ekranla

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        • 32 inç
        • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi 7/24 korumayla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

        Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        IR Düz geçiş

        Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.

        Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

        Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          31,55  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,36375 x 0,36375 mm
          Ekran renkleri
          16,7 milyon
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Bağlantı

          PC
          • RJ45
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı (DVI-I üzerinden)
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • DVI-D x1
          • Komponent (BNC) x1
          • Kompozit (BNC) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • DVI Çıkışı
          • HDMI
          • AC çıkışı
          • IR çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          750,2  mm
          Set Yüksekliği
          444,6  mm
          Set Derinliği
          69  mm
          Çerçeve genişliği
          24,4 mm
          Ürün ağırlığı
          11,4  kg
          VESA Montaj
          400 x 200 mm
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 100 mm

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          • HDMI (Tek Kablo)
          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          • IR Loopthrough
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Akıllı Yuva
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Döşemeli Matris
          En fazla 5 x 5

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          41,13 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          60.000  saat

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM03241 (İsteğe Bağlı)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İtalyanca
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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