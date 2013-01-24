Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    LCD monitör

    BDL2331VS/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Eksiksiz 3D deneyimi Eksiksiz 3D deneyimi Eksiksiz 3D deneyimi
      -{discount-value}

      LCD monitör

      BDL2331VS/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Eksiksiz 3D deneyimi

      Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LCD monitör

      Eksiksiz 3D deneyimi

      Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Eksiksiz 3D deneyimi

      Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LCD monitör

      Eksiksiz 3D deneyimi

      Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör digerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        LCD monitör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Eksiksiz 3D deneyimi

        özel gözlük takmaya gerek kalmadan

        • 58,4 cm/23"
        • Otostereoskopik 3D
        • Full HD
        Otostereoskopik 3D

        Otostereoskopik 3D

        Otostereoskopik 3D etkisi sayesinde, özel gözlük takmaya gerek kalmadan muhteşem 3D deneyiminin keyfini çıkarın. Lentiküler teknolojiyle mükemmel netlik ve derinlik veren bu etki, 3D deneyiminizin daha canlı ve keyifli bir hale gelmesini sağlar.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer

        Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Harika akıcılığa sahip 3D fotoğraflar için 28 lentiküler görüntü

        28 lentiküler görüntü ile, en etkileyici 3D görüntü efektlerini evinize getirerek 3D ekrandaki sanal nesnelerle "iletişime geçmenizi" sağlar.

        2D plus derinlik

        2D-plus-Derinlik 28 farklı görüntüye dönüştürülür ve etkileyici 3D biçimine uyarlanır

        3D içerik görselleştirme

        3D içeriği oynatmak, 3D ve 2D görselleştirme parametrelerini kontrol etmek için yazılım araçları sağlanmaktadır. Gerçek 3D içerik, popüler 3D animasyon paketlerinden bulunan eklentiler yoluyla oluşturulabilir. Mevcut 2D veya stereo içerik 2D-plus-Derinlik biçimine dönüştürülebilir. 2D-plus-Derinlik biçimi, küçük bir ek derinlik bant genişliğine sahip olduğundan mevcut sıkıştırma araçlarıyla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          58,9  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          23  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          300  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          150  derece
          İzleme açısı (dikey)
          150  derece
          Piksel aralığı
          0,265 x 0,265 mm
          Ekran renkleri
          16,7 milyon renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          3D Teknolojisi
          • Otostereoskopik 3D ekran
          • Sabit Lentiküler 3D Teknolojisi
          • Giriş Biçimi: 2D plus derinlik

        • Bağlantı

          PC
          DVI-D x1
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1
          USB
          USB 2.0 x 1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          1,6 cm / 0,63 inç
          Set Genişliği
          566  mm
          Set Yüksekliği
          360  mm
          Set Derinliği
          50  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          499  mm
          Set derinliği (stand ile)
          171  mm
          VESA Montaj
          100 x 100 mm
          Ürün ağırlığı
          6,5  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          14,3

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          20 - 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 28,62W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,1 W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 1,5 W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          3D görüntüleme kutusu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • RoHS
          • GOST
          Garantili
          Avrupa/ Kuzey Amerika: 1 yıl

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D görüntüleme kutusu

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi