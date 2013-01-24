Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D görüntüleme kutusu
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Eksiksiz 3D deneyimi
Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eksiksiz 3D deneyimi
Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Eksiksiz 3D deneyimi
Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eksiksiz 3D deneyimi
Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentiküler görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz. Tüm faydaları görün
LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Otostereoskopik 3D etkisi sayesinde, özel gözlük takmaya gerek kalmadan muhteşem 3D deneyiminin keyfini çıkarın. Lentiküler teknolojiyle mükemmel netlik ve derinlik veren bu etki, 3D deneyiminizin daha canlı ve keyifli bir hale gelmesini sağlar.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
28 lentiküler görüntü ile, en etkileyici 3D görüntü efektlerini evinize getirerek 3D ekrandaki sanal nesnelerle "iletişime geçmenizi" sağlar.
2D-plus-Derinlik 28 farklı görüntüye dönüştürülür ve etkileyici 3D biçimine uyarlanır
3D içeriği oynatmak, 3D ve 2D görselleştirme parametrelerini kontrol etmek için yazılım araçları sağlanmaktadır. Gerçek 3D içerik, popüler 3D animasyon paketlerinden bulunan eklentiler yoluyla oluşturulabilir. Mevcut 2D veya stereo içerik 2D-plus-Derinlik biçimine dönüştürülebilir. 2D-plus-Derinlik biçimi, küçük bir ek derinlik bant genişliğine sahip olduğundan mevcut sıkıştırma araçlarıyla uyumludur.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli