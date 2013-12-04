2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik keyfini yanınızda taşıyın
Portatif müzik çalarınızdaki müzik koleksiyonunuzun keyfini kulaklık kullanmadan çıkarmak mı istiyorsunuz? USB Direct soketini Philips CD soundmachine ürününe bağlayın ve en sevdiğiniz müzikleri istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü hoparlörlerle dinleyin.
Kompakt tasarım
USB
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
onderahmet211
04/12/2013
Türkiye
mükemmel kalite
bu ürün beklediğimden kaliteli çıktı.Özellikle cd takılan yerin tasarımı ve ekran çerçevesi ayrı bir hava katmış. Teşekkürler PHİLİPS hediyelerinizi tekrardan bekliyorum... :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ382 CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AZ382 CD Soundmachine için yapılmıştır