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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ382/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Portatif müzik çalarınızdaki müzik koleksiyonunuzun keyfini kulaklık kullanmadan çıkarmak mı istiyorsunuz? USB Direct soketini Philips CD soundmachine ürününe bağlayın ve en sevdiğiniz müzikleri istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü hoparlörlerle dinleyin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Kompakt tasarım

  • USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

mükemmel kalite

bu ürün beklediğimden kaliteli çıktı.Özellikle cd takılan yerin tasarımı ve ekran çerçevesi ayrı bir hava katmış. Teşekkürler PHİLİPS hediyelerinizi tekrardan bekliyorum... :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ382 CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ382 CD Soundmachine için yapılmıştır

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