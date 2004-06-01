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Eşsiz Eğlence Deneyimi
AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eşsiz Eğlence Deneyimi
AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün
Eşsiz Eğlence Deneyimi
AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eşsiz Eğlence Deneyimi
AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün
CD Ses cihazı
Toplam:
DVD oynatıcınızdaki Karaoke özelliği, sonsuz eğlence, maksimum ses ve şarkı söyleme zevki sunar. Sesinize 'eko' efekti ekleyerek performansınızı geliştirebilirsiniz. Perde kontrolleri, kendi ses aralığınıza en uygun ses perdesini seçmenize olanak verir.
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.
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