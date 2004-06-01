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    CD Ses cihazı

    AZ2536/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Eşsiz Eğlence Deneyimi Eşsiz Eğlence Deneyimi Eşsiz Eğlence Deneyimi
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      CD Ses cihazı

      AZ2536/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Eşsiz Eğlence Deneyimi

      AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      CD Ses cihazı

      Eşsiz Eğlence Deneyimi

      AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün

      Eşsiz Eğlence Deneyimi

      AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      CD Ses cihazı

      Eşsiz Eğlence Deneyimi

      AZ2536 ile eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! VCD oynatma ve güçlü MAX Sound'un müthiş karışımıyla müziğin, filmlerin ve karaokenin keyfini çıkarın. Odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz! Tüm faydaları görün

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        CD Ses cihazı

        CD Ses cihazı

        Toplam:

        Eşsiz Eğlence Deneyimi

        VCD oynatımı ve Karaoke

        • VCD
        Karaoke ile evinizde sınırsız karaoke keyfi

        Karaoke ile evinizde sınırsız karaoke keyfi

        DVD oynatıcınızdaki Karaoke özelliği, sonsuz eğlence, maksimum ses ve şarkı söyleme zevki sunar. Sesinize 'eko' efekti ekleyerek performansınızı geliştirebilirsiniz. Perde kontrolleri, kendi ses aralığınıza en uygun ses perdesini seçmenize olanak verir.

        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

        Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        İstasyonları ayarlı dijital radyo

        İstasyonları ayarlı dijital radyo

        Otomatik durdurmalı stereo kaset deki

        Otomatik durdurmalı stereo kaset deki

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ekolayzır
          3-bant
          Hoparlör tipleri
          Bas Refleks Hoparlör Sistemi
          Çıkış gücü (RMS)
          2X4W
          Ses Geliştirme
          • MAX Sound
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlör çapı
          4
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Kontrol döner/şifreleyici

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2
          Kaplama
          Metal
          Hoparlör Güçlendirme
          Maks. BASS Portu
          Hoparlör tipleri
          Hoparlörler

        • Video Oynatma

          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Introscan (tanıtım taraması)
          • OSD
          • Duraklatma
          • PBC
          • Ağır Çekim
          • Büyütme

        • Müzik Çalma

          Kaset Teknolojisi
          Mekanik
          Çalma Ortamı
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Önceki/Sonraki Şarkı Arama
          • Tekrar Çalma
          • Rasgele Çalma
          Yükleyici Türü
          Üst
          Kasetçalar sayısı
          1
          Programlanabilen Parça Sayısı
          20

        • Ses Kaydı

          Kayıt Ortamı
          Teyp
          Teyp Kayıt Geliştirmesi
          CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          • AM Anteni
          • FM Anteni
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Bantları
          • FM
          • MW

        • Bağlanabilirlik

          Audio çıkışı
          Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
          Aux girişi
          Karaoke
          Kulaklık
          3,5 mm
          Video Çıkışı - Analog
          Video (3,5mm jak) 1x

        • Kullanılabilirlik

          Arka ışık
          Evet
          Renkli arka ışık
          Sarı
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          7
          Ekran Tipi
          LCD

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Ses/Video kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj Derinliği
          348  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          236  mm
          Ambalaj Genişliği
          560  mm
          Ürün derinliği
          287  mm
          Ürün yüksekliği
          178  mm
          Ürün genişliği
          520  mm
          Ağırlık
          4,1  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          6,1  kg

        • Güç

          Pil tipi
          LR20
          Pil voltajı
          1,5  V
          Şebeke elektriği
          Evet
          Pil sayısı
          8

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Ses/Video kablosu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Garanti belgesi

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