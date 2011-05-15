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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ1880/12

Şık ve mükemmel kalitede sesin keyfini çıkarın

Philips CD soundmachine ile en sevdiğiniz dijital müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızdan alın ve istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla dinleyin. USB Direct ve 1 dokunuşla MP3 dijital kayıt özelliklerine sahiptir ve bilgisayar gerektirmez.

Tüm avantajları görüntüleyin

Şık ve mükemmel kalitede sesin keyfini çıkarın

  • 5W

  • CD dönüştürme

  • Dijital istasyon ayarı

Tek dokunuşla dijital MP3 kaydı için CD dönüştürme

Tek dokunuşla dijital MP3 kaydı için CD dönüştürme

USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses sistemindeki USB portuna takın ve en sevdiğiniz müziği CD'lerden, USB aygıtınıza veya MP3 çalarınıza kaydetmeye başlayın; tek bir dokunuşla ve bilgisayara gerek olmadan.

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları