2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AZ1880/12
Şık ve mükemmel kalitede sesin keyfini çıkarın
Philips CD soundmachine ile en sevdiğiniz dijital müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızdan alın ve istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla dinleyin. USB Direct ve 1 dokunuşla MP3 dijital kayıt özelliklerine sahiptir ve bilgisayar gerektirmez.
5W
CD dönüştürme
Dijital istasyon ayarı
USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses sistemindeki USB portuna takın ve en sevdiğiniz müziği CD'lerden, USB aygıtınıza veya MP3 çalarınıza kaydetmeye başlayın; tek bir dokunuşla ve bilgisayara gerek olmadan.
USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.
Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
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