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Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

AZ102S/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

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Müzik keyfini yanınızda taşıyın

  • Gümüş

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

ürünle ilgili

harika bir ürün. herşeyini beğendim. beklediğim performansı veriyor. fiyatına göre çok iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ102S CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AZ102S CD Soundmachine için yapılmıştır

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