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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ5000/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gününüzü renklendirin Gününüzü renklendirin Gününüzü renklendirin
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ5000/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Gününüzü renklendirin

      Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Gününüzü renklendirin

      Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün

      Gününüzü renklendirin

      Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Gününüzü renklendirin

      Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

        Toplam:

        Gününüzü renklendirin

        çok renkli ortam ışıklarıyla

        • Çok renkli ambiyans ışığı
        • FM, Digital istasyon ayarı
        • Çift alarm
        • Zaman ve alarm yedekleme
        Stilinize uyum sağlayan çok renkli ortam ışıkları

        Stilinize uyum sağlayan çok renkli ortam ışıkları

        Renk ve ışık ruh halinizi etkileyebilir. Bir kombinasyon kendinizi enerjik hissetmenizi sağlarken diğeri daha sakin bir ruh haline geçmenize neden olabilir. Renkli ışıklar karşı konulamaz bir çekiciliğe sahiptir ve odanızı daha ilgi çekici hale getirir. 32.000'den fazla renk üretebilen çok renkli ortam ışıklarıyla gelen bu radyolu saat, ışığın ruh halinize veya dekorunuza uyum sağlaması tercihinize göre size seçim yapabileceğiniz geniş bir renk yelpazesi sunar.

        Melodi, radyo veya sesli alarmın yanı sıra ortam ışıklarıyla uyanın

        Melodi, radyo veya sesli alarmın yanı sıra ortam ışıklarıyla uyanın

        Uyandırma tercihinizle her yeni güne mükemmel bir başlangıç yapın. Uyanmak için bir sesli alarm veya melodi belirleyin ya da güne merhaba demek için en sevdiğiniz radyo istasyonunu ayarlayın. Ortam ışıkları alarmınızla birlikte çalışmaya başlayarak sabahınızı daha da keyifli hale getirebilir. Ortam ışıkları ayrıca alarm ilk kez sustuktan sonra belirlediğiniz erteleme süresine göre renk değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. İlk on dakika için yeşil olan ışıklar, sonraki on dakikada sarıya ve ardından geç kalmak üzere olduğunuzu belirten kırmızıya döner.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Renk döngüsü veya istenen atmosferi oluşturmak için ortam ışıklarını kontrol edin

        Ortam ışıklarının renk döngüsü ortaya çıkarmasına izin verin ve renkli ortamın keyfini çıkarın. Ya da ışıkları sevdiğiniz ya da odanıza veya ruh halinize uygun bir renkte duraklatın.

        Fişe takın ve saati otomatik olarak ayarlayın

        Saati kutusundan çıkarın, fişe takın, zaman sizin için otomatik olarak ayarlanacak. Akıllı saat, önceden programlanmış verileri okur ve varsayılan zaman dilimine göre doğru zamanı ayarlar. Eğer varsayılan zaman diliminin dışında yaşıyorsanız, bütün yapmanız gereken Zaman dilimi düğmesine basmak; saat zamanı sıfırlayacaktır. Artık kılavuz okumak, düğmelerle uğraşmak yok.

        Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi

        Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

        Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Nazik Uyandırma
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Çift alarmlı saat
          Saat/Sürüm
          Dijital
          Ekran Tipi
          5 basamaklı ekran
          Saat Geliştirmeleri
          Yedekleme Saati
          Ekran Geliştirmeleri
          Parlaklık Kontrolü

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          FM

        • Ses

          Ses Sistemi
          Mono
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dönen
          Çıkış gücü (RMS)
          600 mW

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Brüt ağırlık
          0,6  kg
          Ambalaj Derinliği
          94  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          159  mm
          Ambalaj Genişliği
          215  mm
          Ürün derinliği
          136  mm
          Ürün yüksekliği
          62  mm
          Ürün genişliği
          136  mm

        • Güç

          Pil sayısı
          1
          Yedek pil
          CR2032 (birlikte verilir)
          Güç kaynağı
          110-240V

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Garanti belgesi

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