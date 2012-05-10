Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti belgesi
Gününüzü renklendirin
Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gününüzü renklendirin
Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün
Gününüzü renklendirin
Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gününüzü renklendirin
Görünümünden çok daha fazlasını vadeden zarif komodin saati ile stilinizi ortaya koyun. Bu Philips AJ5000/12 saat fişe takıldığında otomatik olarak doğru zamana ayarlanır ve çok renkli ortam ışıklarıyla doğru atmosferi yaratır. Tüm faydaları görün
Dijital istasyon ayarlı saatli radyo
Toplam:
Renk ve ışık ruh halinizi etkileyebilir. Bir kombinasyon kendinizi enerjik hissetmenizi sağlarken diğeri daha sakin bir ruh haline geçmenize neden olabilir. Renkli ışıklar karşı konulamaz bir çekiciliğe sahiptir ve odanızı daha ilgi çekici hale getirir. 32.000'den fazla renk üretebilen çok renkli ortam ışıklarıyla gelen bu radyolu saat, ışığın ruh halinize veya dekorunuza uyum sağlaması tercihinize göre size seçim yapabileceğiniz geniş bir renk yelpazesi sunar.
Uyandırma tercihinizle her yeni güne mükemmel bir başlangıç yapın. Uyanmak için bir sesli alarm veya melodi belirleyin ya da güne merhaba demek için en sevdiğiniz radyo istasyonunu ayarlayın. Ortam ışıkları alarmınızla birlikte çalışmaya başlayarak sabahınızı daha da keyifli hale getirebilir. Ortam ışıkları ayrıca alarm ilk kez sustuktan sonra belirlediğiniz erteleme süresine göre renk değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. İlk on dakika için yeşil olan ışıklar, sonraki on dakikada sarıya ve ardından geç kalmak üzere olduğunuzu belirten kırmızıya döner.
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Ortam ışıklarının renk döngüsü ortaya çıkarmasına izin verin ve renkli ortamın keyfini çıkarın. Ya da ışıkları sevdiğiniz ya da odanıza veya ruh halinize uygun bir renkte duraklatın.
Saati kutusundan çıkarın, fişe takın, zaman sizin için otomatik olarak ayarlanacak. Akıllı saat, önceden programlanmış verileri okur ve varsayılan zaman dilimine göre doğru zamanı ayarlar. Eğer varsayılan zaman diliminin dışında yaşıyorsanız, bütün yapmanız gereken Zaman dilimi düğmesine basmak; saat zamanı sıfırlayacaktır. Artık kılavuz okumak, düğmelerle uğraşmak yok.
Güç kesintisi olduğu zaman, bu akıllı saat, güvenilir zaman ayarını ve sizin ayarlarınızı koruyacaktır. Önceden yerleştirilen pil sayesinde, programlanmış alarm, ekran kapalı olduğunda bile aktif kalır. Güç geri geldiği zaman, saati ayarlamaya ya da ayarları eski durumuna getirmeye gerek yoktur. Daha da şaşırtıcı olansa, güç kaynağı geri gelmediğinde bile, geç uyanmamanızı sağlamak için pilin ayarladığınız zamanda alarm sesini çalıştırmaya yetecek kadar enerji sağlamasıdır.
Ayarlanabilir ekran parlaklığı ekranı gereksinimlerinize uyarlayabilmenize olanak verir.
Kullanılabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Ses
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç