Melodi, radyo veya sesli alarmın yanı sıra ortam ışıklarıyla uyanın

Uyandırma tercihinizle her yeni güne mükemmel bir başlangıç yapın. Uyanmak için bir sesli alarm veya melodi belirleyin ya da güne merhaba demek için en sevdiğiniz radyo istasyonunu ayarlayın. Ortam ışıkları alarmınızla birlikte çalışmaya başlayarak sabahınızı daha da keyifli hale getirebilir. Ortam ışıkları ayrıca alarm ilk kez sustuktan sonra belirlediğiniz erteleme süresine göre renk değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. İlk on dakika için yeşil olan ışıklar, sonraki on dakikada sarıya ve ardından geç kalmak üzere olduğunuzu belirten kırmızıya döner.