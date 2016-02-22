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Uyanın ve ışıldayın!
Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanın ve ışıldayın!
Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor Tüm faydaları görün
Uyanın ve ışıldayın!
Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyanın ve ışıldayın!
Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor Tüm faydaları görün
Saatli Radyo
Toplam:
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.
Zaman Yansıtma, zamanı her tür yüzeye ve her açıyla yansıtabilmenizi sağlar. Bu yenilikçi yansıtma sistemi, zamanın her zaman doğru konumlandırıp yönlendirilmesini sağlar. Geleneksel LCD ekranların aksine, negatif LCD ekran ışığın önemli bir bozulmaya uğramadan geçmesine izin verir. Güçlü bir LED belirli bir mesafeye yansıtması için negatif LCD'yi parlak bir şekilde aydınlatır. Hassas merceğiyle saat, görüntüleri yansıtır ve hatta odağı zevkinize göre ayarlar. Uyanıp zamanı kontrol etmeye gerek yok - sadece gözlerinizi açın!
Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.
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