2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ4800/12
Uyanın ve ışıldayın!
Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor
Zaman yansıtma
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Pil veya AC ile çalışır
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.
Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
cem44
04/04/2018
Türkiye
Güzel bir ürün
Genel olarak memnunum ancak bu kalitede bir üründe olması gereken bir özellik eksik bence. Alarmın hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı ayarlanabilmesi lazım. Alarm hafta sonu da hafta içi ile aynı saatte çalıyor ve erkenden uyandırıyor :(
Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır
herneise
01/02/2018
Türkiye
Fiyata göre yetersiz
Duvara yansıtılan görüntü bulanık. Netleştirme ayarı yok. Çok daha ucuz modellerde bile olan bir özellik. Bu paraya değmez.
Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır