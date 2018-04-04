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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ4800/12

3

| (2) İncelemeler

Uyanın ve ışıldayın!

Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor

Tüm avantajları görüntüleyin

zaman yansıtmalı

Uyanın ve ışıldayın!

  • Zaman yansıtma

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Pil veya AC ile çalışır

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Radyo keyfi için FM tuner

Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
3
1

04/04/2018

Türkiye

Türkiye

Güzel bir ürün

Genel olarak memnunum ancak bu kalitede bir üründe olması gereken bir özellik eksik bence. Alarmın hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı ayarlanabilmesi lazım. Alarm hafta sonu da hafta içi ile aynı saatte çalıyor ve erkenden uyandırıyor :(

Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır

01/02/2018

Türkiye

Türkiye

Fiyata göre yetersiz

Duvara yansıtılan görüntü bulanık. Netleştirme ayarı yok. Çok daha ucuz modellerde bile olan bir özellik. Bu paraya değmez.

Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ4800 Saatli Radyo için yapılmıştır

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