Gözünüzü açtığınızda zamanı söyleyebilmeniz için Zaman Yansıtma

Zaman Yansıtma, zamanı her tür yüzeye ve her açıyla yansıtabilmenizi sağlar. Bu yenilikçi yansıtma sistemi, zamanın her zaman doğru konumlandırıp yönlendirilmesini sağlar. Geleneksel LCD ekranların aksine, negatif LCD ekran ışığın önemli bir bozulmaya uğramadan geçmesine izin verir. Güçlü bir LED belirli bir mesafeye yansıtması için negatif LCD'yi parlak bir şekilde aydınlatır. Hassas merceğiyle saat, görüntüleri yansıtır ve hatta odağı zevkinize göre ayarlar. Uyanıp zamanı kontrol etmeye gerek yok - sadece gözlerinizi açın!