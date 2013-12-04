2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın
iPod/iPhone'unuzdan en sevdiğiniz müziklerle gününüze harika başlamanın keyfini çıkarın. Bu kompakt saat, kılıf takılıyken bile en son model iPod/iPhone'ları çalar ve şarj eder. Dilerseniz, radyoyla veya sesli alarmla uyanın.
30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
FM, çift alarm
2 W
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
4.3
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
gorkie
04/12/2013
Türkiye
Uyanma Problemi
Uyanma sorunu yaşayanlar için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir ürün. isterseniz radyo ile isterseniz bip sesi ile isterseniz de iphone da bulunan bir müzik ile uyanabilirsiniz. Korkutmamak için ses azdan başlayıp yavaş yavaş yükseliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır
Cokiyi
16/12/2012
Türkiye
Güzel ve kullanışlı
Ürünü dün aldım ve kullandım. Sesi gayet yüksek o kadar küçük şeyden nasıl bu ses çıkıyor anlayamadım çok başarılı. Radyosu da çok başarılı. Alarmı gayet iyi radyoyla iphonedaki müzikle veya eski alarm sesiyle uyanabiliyorsunuz. Çok büyük olmadığı için her yere kolaylıkla sığıyor. Başarılı bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır
TheSaint
08/05/2012
Türkiye
Rahat uyku için
Geleneksel Philips kalitesini yansıtan bir ürün daha. Yumuşak ve güçlü ses, alıştıktan sonra ezbere kullanılabilen kontroller ve tek bir cızırtı olmadan radyo dinleme keyfi. Başucu lambası kadar gerekli bir yatak odası aksesuarı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır