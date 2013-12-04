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Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için saatli radyo

AJ3270D/12

4.3

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

iPod/iPhone'unuzdan en sevdiğiniz müziklerle gününüze harika başlamanın keyfini çıkarın. Bu kompakt saat, kılıf takılıyken bile en son model iPod/iPhone'ları çalar ve şarj eder. Dilerseniz, radyoyla veya sesli alarmla uyanın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

  • 30 pimli konektörlü

  • iPod/iPhone için

  • FM, çift alarm

  • 2 W

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Uyanma Problemi

Uyanma sorunu yaşayanlar için kesinlikle tavsiye edilebilecek bir ürün. isterseniz radyo ile isterseniz bip sesi ile isterseniz de iphone da bulunan bir müzik ile uyanabilirsiniz. Korkutmamak için ses azdan başlayıp yavaş yavaş yükseliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

16/12/2012

Türkiye

Türkiye

Güzel ve kullanışlı

Ürünü dün aldım ve kullandım. Sesi gayet yüksek o kadar küçük şeyden nasıl bu ses çıkıyor anlayamadım çok başarılı. Radyosu da çok başarılı. Alarmı gayet iyi radyoyla iphonedaki müzikle veya eski alarm sesiyle uyanabiliyorsunuz. Çok büyük olmadığı için her yere kolaylıkla sığıyor. Başarılı bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Rahat uyku için

Geleneksel Philips kalitesini yansıtan bir ürün daha. Yumuşak ve güçlü ses, alıştıktan sonra ezbere kullanılabilen kontroller ve tek bir cızırtı olmadan radyo dinleme keyfi. Başucu lambası kadar gerekli bir yatak odası aksesuarı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3270D iPod/iPhone için saatli radyo için yapılmıştır

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