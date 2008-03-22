2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
7FF3FPW/00
Anılarınızı paylaşın
PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede görüntüleyerek anılarınızı paylaşmanın en kolay yolunu sunan Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, düzenleyin ve yeniden yaşayın.
17,8 cm (7") LCD
16:9 en-boy oranı
USB flash sürücüde depolanan fotoğrafların kolayca görüntülenmesi ve paylaşılması için bir USB bağlantısı.
Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.
RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.
Yorumlar