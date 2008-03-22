Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin

Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.