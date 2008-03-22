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Üretimden kaldırıldı

PhotoFrame

7FF3FPW/00

Anılarınızı paylaşın

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede görüntüleyerek anılarınızı paylaşmanın en kolay yolunu sunan Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, düzenleyin ve yeniden yaşayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Anılarınızı paylaşın

  • 17,8 cm (7") LCD

  • 16:9 en-boy oranı

USB flash sürücüdeki fotoğrafları PC olmadan görüntüleyin

USB flash sürücüde depolanan fotoğrafların kolayca görüntülenmesi ve paylaşılması için bir USB bağlantısı.

Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin

Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.

RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Teknik Özellikler

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